„Az év bankárának” Búza Évát, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatóját választották meg

a hazai kereskedelmi bankok egyik legrangosabb megmérettetésén, a Mastercard – Az Év Bankja 2021 versenyben. Idén a díjat a versenyt immár 16 éve szervező nemzetközi fizetéstechnológiai cég és a Magyar Bankszövetség együttműködésében ítélték oda – juttatták el közleményükben.

A verseny koncepciója megújult, a hagyományos kategóriák mellett most először lehetett vállalati termékkel és szolgáltatással is nevezni, valamint első alkalommal díjazták a legjobb kártyadizájnt és a leginnovatívabb marketingkommunikációs kampányt is. A célkitűzés és küldetés továbbra sem változott: kiemelni és reflektorfénybe állítani azokat a példaértékű munkát végző szolgáltatókat, amelyek egyedi, innovatív, magas színvonalú termékekkel, szolgáltatásokkal és kezdeményezésekkel vannak jelen a hazai piacon.

Fotó: Kallus György / VG

Az Év bankja 2021 verseny fődíját az OTP Bank bank nyerte el.

Búza Éva vezérigazgató a díj kapcsán elmondta:

Köszönöm ezt a díjat a banki partnereiknek, akikkel hosszú-hosszú évek óta igazán gyümölcsöző együttműködésben dogozunk a hazai kkv-szektor finanszírozásán, és természetesen kollégáimnak is, akik nélkül az elmúlt időszak történelmi eredményeit és sikereit nem tudtuk volna elérni.

Hozzátette: az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy az intézményi kezességvállalás szerepe elengedhetetlen a hazai kkv-szektor finanszírozásában, a koronavírus okozta világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésében és a gazdaság újraindításában. Mára minden harmadik kkv-hitel mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes, állami hátterű kezességvállalása áll.