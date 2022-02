Elsősorban az Apple-nek, és a Samsungnak okozhat fejtörést a kínai Realme. A feltörekvő gyártó ugyanis a jövő heti Mobile World Congress rendezvényen mutatja be új csúcskészülékeit, amelyeket Európában, és a tengerentúlon is piacra dob majd. Ambíciózus tervekből nincs hiány a gyártónál, ugyanis Sky Li, a cég vezérigazgatója a CNBC-nek azt mondta, hogy idén több, mint 85 millió okostelefont terveznek eladni. A márka Európában már jelen volt, de nem a csúcsszegmensben, a tengerentúli piacra pedig a GT, és a GT 2 Pro készülékekkel lép be a gyártó.

Fotó: Realme

A terjeszkedés ugyanakkor a csúcsmobilok között uralkodó Apple és Samsung nemtetszését válthatja ki, de a kínai rivális Xiaomival is szembekerülhet a 2018-ban alapított társaság. Mindenesetre az új csúcskészülékekeket hétfőn mutatják be Barcelonában, a Realme egyébként első alkalommal lesz jelen a nemzetközi mobilos seregszemlén, a Mobile World Congressen. Megfigyelők szerint a konferencián való jelenlét önmagában is jelzi a terjeszkedési szándékot.

„A csúcskategóriás piacra szeretnénk fókuszálni” – foglalta össze a társaság stratégiájának lényegét egy exkluzív interjúban Sky Li. „Mint mindenhol, az európai piacon is megfizethető telefonokat kínálunk, kimagasló teljesítménnyel, divatos dizájnnal” – tette hozzá.

Nagy célok

Egyelőre a gyorsan növekvő márka még kevéssé ismert Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban. Counterpoint Research adatai szerint a negyedik negyedévben a Realme 20,65 millió okostelefont szállított le, 48 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Közben az Apple eladásai csökkentek, de még mindig 81,5 millió eszközt értékesített, viszont a Samsung 8 százalékos növekedést ért el.A Realme most viszonylag kicsi, 6 százalékos piaci részesedést hasít ki a globális tortából. A kínai okostelefon-gyártó sokat vár új készülékeitől, ugyanis piaci részesedésének növekedésével számol. A Realme kimagasló népszerűségnek örvend Indiában, ahol a fogyasztók tudatosabbak, és az alacsonyabb áru készülékeket keresik.

Ahogy az elmúlt három évben, 2021-ben is 50 százalékos növekedést értünk el, 2022-re 40-50 százalék közötti plusszal számolunk, ami 85 millió telefon értékesítését jelenti globálisan – részletezte a terveket Li vezérigazgató.

Számtalan kihívás

Elemzők szerint a legnehezebb kérdés, hogy a feltörekvő gyártó hogyan tudja meggyőzni a csúcsszegmens fogyasztóit arról, hogy ne a megszokott, bevált márkákat válasszák. „Nagy kihívást jelent, hogy a Realme meggyőzze a vásárlókat arról, hogy ne Apple, Samsung, vagy éppen Xiaomi készüléket válasszanak, hanem hasonló áron az új gyártó termékét próbálják ki” - mondta Harmeet Singh Walia, a Counterpoint Research vezető elemzője a CNBC-nek. Hozzátette, a verseny már most is öldöklő, és a régi nagy szereplők mellett a Xiaomi, vagy éppen a OnePlus erejét sem szabad lebecsülni.