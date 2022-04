A francia energiacsoport első negyedéves számait jelentősen megemelték az egekbe szökő olaj- és gázárak. A menedzsment immár 3 milliárd dollárnyi részvény-visszavásárlást tervez az első fél évben az eddigi 2 milliárd után. A csoport szerint tartósan magas olajárakkal lehet számolni, ugyanis az Egyesült Államok és az OPEC tagjainak megnövekedett termelése sem tudja ellensúlyozni az orosz kőolajtermelés csökkenését. Ugyanakkor a magas árak és a kínai koronavírus-zárlatok korlátozhatják a keresletet.

A társaság bevétele az első három hónapban csaknem harmadával, 32 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, míg profitja 22 százalékos növekedést mutat, így 17,4 milliárd dollárt ért el.

Ugyanakkor 4,1 milliárd dollár értékvesztést is elszenvedett a társaság, miután szankciók sújtják az Arctic LNG 2 oroszországi projektet. Ugyanakkor a Total azt is közölte, hogy újabb befektetéseket mozgósít az északi-tengeri gáztermelés növelésére. Emellett felpörgetik a brazíliai kitermelést is.

A menedzsment továbbra is elkötelezett a megújuló energiák irányába,

ezen a területen változatlanul 15 milliárd dollár fejlesztést terveznek. Megerősítették azt is, hogy az osztalékelőleg 5 százalékkal emelkedhet, részvényenként 0,69 eurót érhet el az első kifizetés.

A részvényesek jól fogadták a gyorsjelentést, csütörtökön napközben 3,4 százalékos pluszban forgott a Totalenergies papírja a tőzsdén.