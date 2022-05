Felfüggesztette a SET Group részvényeinek tőzsdei kereskedését keddi kezdő hatállyal a Magyar Nemzeti Bank (MNB), és amellett 6 millió forintos felügyeleti bírságot is kiszabott a cégre, mert a társaság nem tette közzé határidőre a 2021-es pénzügyi évről készített beszámolóját. A felfüggesztés mindaddig tart, amíg a vállalat nem pótolja a mulasztását. A nyilvánosan elérhető információk szerint a SET Group az egyebek között a beszámolóról is dönteni hivatott éves rendes közgyűlésének határozatképtelensége miatt esett késedelembe – írja az MNB.

Fotó: Kallus György

A jegybank szerint ez a körülmény egyáltalán nem lehet mentség a társaság számára, hiszen már egy 2018-as vezetői körlevélben felszólította a tőzsdei cégeket, hogy a közgyűlés időpontját úgy válasszák meg, hogy esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés is kellő időben el tudja fogadni a beszámolót. Ezen túlmenően a jegybank célvizsgálatot is folytat a SET Groupnál, áttekintve, hogy mindenkor jogszerűen eleget tett-e tájékoztatási kötelezettségének, illetve csalás és a számvitel rendjének megsértése gyanújával a közelmúltban büntető feljelentést is tett a cég tevékenységéről birtokába jutott adatok alapján.

A SET Group egyébként április 30-án tette közzé a tőzsde honlapján, hogy az aznapra összehívott közgyűlése határozatképtelennek bizonyult, mivel a szavazásra jogosító részvények együttesen 4,18 százalékát képviselő tulajdonosok vettek rajta részt. Távol maradt a közgyűlésről a cég egyetlen nevesített nagytulajdonosa, a 24,99 százalékos részesedéssel rendelkező Triman Kft. képviselője is. A megismételt közgyűlést május 10-én tartják.

A cég részvényesei február 28-án még nem voltak restek, megjelentek az aznapra meghirdetett közgyűlésen, és megszavazták a társaság több mint 370 millió forintos ázsiós tőkeemelését, aminek eredményeként a tőketartalék csaknem 1,2 milliárd forinttal nőhet. Részvényesi közönyösségről tehát nem beszélhetünk, hiszen többen is vállalták, hogy részt vesznek a zárt körű emelésben is.

A SET Group alapproblémája a vasútépítő Triman Kft.-vel való együttműködés felbomlása lehet, hiszen korábban a menedzsment ezt a társaságot tartotta a csoport zászlóshajójának. A tőzsdei társaság január végén jelentette be, hogy miután feloldhatatlan nézeteltérések alakultak ki a leánycége vezetőségével, eladta a Triman Kft.-ben fennálló 90 százalékos részesedését, márciusban pedig a Triman is elkezdett kitárazni korábbi anyacégéből több mint 2,2 millió darab részvény eladásával.

Bár a SET Group menedzsmentje hitet tett a vasútépítési projektekben való további részvétel mellett, ez bajosan sikerülhet a Triman nélkül. Talán ezt felismerve, februárban a cég médiaüzletága európai terjeszkedése első lépéseként bejelentette, hogy Monacóban létesít fióktelepet. A bejelentés a részvénykurzus további lemorzsolódását már nem tudta megállítani: egy év alatt 60 forintról 20 forint alá csökkent az árfolyam.