Az Uber partnerséget kötött Olaszország legnagyobb taxidiszpécser-szolgáltatójával, az IT Taxival, melynek köszönhetően tovább erősítette jelenlétét az országban – számolt be róla a CNBC.

A megállapodás értelmében IT Taxi mintegy 12000 taxisofőrje az Uber alkalmazáson keresztül is elfogadhat fuvarokat 90 olasz városban. Az ügyleten az Uber is nagyot nyer, mivel több más fuvarmegosztó vállalathoz hasonlóan folyamatos sofőrhiánnyal kell megküzdenie, ami magasabb taxidíjakat, és hosszabb várakozási időket okozott.

Az Uber közleménye szerint a megállapodás kulcsfontosságú, mivel ennek köszönhetően jelentősen növelni tudja jelenlétét Európa egyik legnagyobb gazdaságában.

Fotó: Shutterstock

Nem ez az első ilyen jellegű megállapodás a vállalat életében. Hasonló partnerséget között a cég márciusban New Yorkban, de együttműködik taxiscégekkel Hongkongban, Madridban és San Franciscóban is.

Határozottan hiszünk abban, hogy a taxisok és az Uber együttműködése mindkét fél számára gyümölcsöző. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ez a partnerség a bizalom és az együttműködés alapja legyen a hosszútávú jövőre nézve

– nyilatkozta Dara Khosrowshahi, az Uber vezérigazgatója a bejelentés kapcsán.

Nem mindig volt sétagalopp az Uber itáliai jelenléte. A cég 2017-ben a taxisok tiltakozásának célkeresztjébe került, akik tisztességtelen versennyel vádolták a vállalatot. Ugyanebben az évben egy olasz bíróság szintén versenyellenes aggályok miatt blokkolta a működésüket, de ezt később hatályon kívül helyezték.

Az Uber nem hozta nyilvánosságra a megállapodást anyagi részleteit. A cég szóvivője elmondta, hogy a taxiszolgáltatás fix jutalékot fizet a platformhoz való hozzáférésért. Ugyanezért az Uber Spanyolországban 12 százalékot számít fel.