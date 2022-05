Válságjeleket látni a luxuskategóriájú elektromosautó-gyártók egyik kínai reprezentánsa, a Nio horizontján. A Tesla-riválisként kezelt Nio részvényárfolyama csak áprilisban húsz százalékot zuhant és a lejtőn májusban sem tudott megkapaszkodni, árfolyama újabb húsz százalékkal 14 dollár alá esett, miközben bő egy éve még 62 dolláros csúcsra futott a kurzusa.

A Nio áprilisban csupán 5074 autót tudott értékesíteni, a céget az alkatrészhiány és a Covid-járvány ismételt kínai felbukkanása is negatívan érintetteFotó: CHEN YUYU / AFP

A The Street cikke szerint a tavaszi zuhanás fő kiváltó oka a pandémia volt, jobban mondva annak speciális kínai megelőzési módszere, a zéró tolerancia. A korlátozások, a fertőzött (ipar)területek teljes izolációja miatt a Nio alkatrészellátása és termelése akadozott. Ennek következtében az áprilisi értékesítésük 5074 autóra esett vissza, ez a március mennyiség alig fele, és az egy évvel korábbitól harminc százalékkal marad el.

A Morgan Stanley elemzői rámutatnak, hogy az áprilisi zuhanás előre borítékolható volt, hiszen a teljes kínai autópiac 35,7 százalékkal zsugorodott, igaz a Nio a versenytársakénál rosszabbul reagált a válságra. Ez tehát önmagában nem indokolja a méretes tőzsdei zuhanást. Ennek hátterében szerintük inkább az a befektetői aggodalom áll, hogy a New York-i tőzsdén (NYSE) 2018-ban debütált cég az amerikai transzparencia követelmények áldozatává válhat.

Mint ismert, az amerikai hatóságok a befektetők jogos védelmére hivatkozva jelentősen szigorították kibocsátókkal szembeni átláthatósági és adatszolgáltatási követelményeket, megelőzendő az olyan botrányokat, mint a könyvelési csalással amerikai alapoknak is dollármilliárdos veszteségeket okozó Luckin’ Coffee kínai kávézóláncé volt. Amikor 2020 tavaszán a Starbucks babérjaira törő kínai társaság mérleghamisítási ügyletére fény derült, az árfolyam ötvenről két dollár alá süllyedt.

A mérleghamisítási botrányba keveredett kínai Luckin Coffee lánctól elfordultak az amerikai befektetők Fotó: GREG BAKER / AFP

S bár a céget nem zavarták el a New York-i parkettről, a befektetői bizalom megtört, az árfolyama most is csak hat dollár környékén mozog. A Nio-nál ilyen vétség fel sem merült, ám ha nem teljesíti a szigorú elvárásokat, akkor nyolcvan veszélyeztetett helyzetben lévő kínai társával egyetemben elhajózhat Amerikából. Akár Hongkongba, ahol a kínai fuvarmegosztó titán, a Didi Global keres menedéket, miután Peking hathatós nyomására inkább a hazatérés mellett döntött. E cég részvénye tavaly júliusban 15 dolláron debütált a NYSE-n, azóta 90 százalékkal ér kevesebbet így, a költözésre készülődve.

Márciusban a pekingi pénzügyi felügyelet enyhített az amerikai tőzsdéken szereplő kínai cégekkel szembeni szabályokon, amivel lélegzetvételhez jutott ugyan a Nio, de óceán túloldalán a tervek nem módosultak, úgyhogy a hirtelen jött árfolyamrali okozta lelkesedés hamar letargiába csapott át. Az amerikai kilistázás kockázata tovább nyomasztja a Nio árfolyamát.

A jelenlegi 14 dolláros árfolyam alacsony ugyan, de a spekulációkra kifejezetten alkalmas technológiai részvény így sem tekinthető olcsónak. A Nio-t a hosszú távú növekedési részvények kategóriájába sorolják, s 2024-ig nem is várnak tőle nyereséget. A cég P/E (árfolyam/egy részvényre eső eredmény) mutatója az utóbbi 12 hónapra vetítve -14,1, viszont az elemzői konszenzus 2024 végére már plusz 66-os mutatóval számol, ami jelentős felértékelődési potenciált sejtet, csak ki kell várni és persze az is szükséges hozzá, hogy a luxus elektromos-autókat gyártó vállalat a futószalagok mellett és az értékesítési fronton is hozza a formáját.

Az is el kell ismerni, hogy a Nio részvényébe fektetni momentán spekulatív vállalkozásnak tűnhet, a kínai technológiai részvények iránti fenntartások továbbra is élnek. A The Street elemzése summázatául megállapítja, hogy a Nio számára egy a biztos: nincs középút. Vagy a Holdra katapultál az árfolyam, vagy szabadesésbe kezd, és per pillanat az utóbbinak nagyobb a valószínűsége. A cég június 1-jén közli negyedéves gyorsjelentését, ami valamelyik irányba biztos kibillenti az árfolyamot.