Újabb jelentős volumenű üzletekről számolhatott be a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai Contemporary Amperex Technology Co Ltd., azaz a CATL, amely első külföldiként megvetette a lábát a hazai gyártók által uralt dél-koreai piacon. A Hyundai-csoporthoz tartozó Kia ugyanis őket választotta beszállítóként a hazai piacán értékesített elektromos járműveihez.

A CATL akkumulátorait elsőként az idén debütáló Kia Niro SUV-okba szerelik

Fotó: KIA

Közülük elsőként a Kia Niro városi terepjárókba (SUV) építik be a CATL akkupakkjait. A Kia a csippiac és az alkatrész beszállítás összeomlásából okulva diverzifikálja a beszállítói körét, egyszersmind megfricskázva a dél-koreai piacot uraló LG Energy Solutiont és az Iváncsán a legnagyobb magyarországi akkugyárat építő SK Innovationt.

A patriotizmust talonba tevő Kia és a CATL patrnerségének anyagi vonzatait nem hozták nyilvánosságra. A Kiát és a Hyundait egyébként érzékenyen érintette a múlt héten a kamionsofőrök béremelési követeléseinek elfogadásával végződött fuvaros sztrájk, e két cég 5-5 ezer autót nem tudott legyártani emiatt, de ígéretük szerint túlórák elrendelésével talán a hó végéig be tudják pótolni a kiesett mennyiséget.

Az SNE Research adatai szerint szerint az említett két nagy dél-koreai akkumulátorgyártó kiegészülve a Gödön (is) építkező Samsung SDI-jal együttesen a globális akkumulátorpiac több mint negyedét uralják. Csakhogy a CATL 35 százalékkal világelső, és tesz is azért, hogy az is maradhasson. A kínai társaság gőzerővel fejleszt és bővíti gyártókapacitásait, s ehhez finanszírozási forrást is bevont a napokban, amit a Reuters információi szerint elsősorban a hazai piacán használ majd fel.

A CATL 6,7 milliárd dollár értékben bocsátott ki új részvényeket, 7 százalékos diszkonttal az aktuális tőzsdei árfolyamához képest. A globálisan a második legnagyobb idei részvénykibocsátási ügyletről részletek eddig nem láttak napvilágot, mindenesetre ezzel kapcsolatban csak az a kérdés merülhet fel, hogy mekkora lehetett a túljegyzés a kibocsátás során.

A jövő technológiájába fektető vállalatóriás ugyanis prosperál, stabil és bővülő megrendelői körrel rendelkezik, benne tudhatja a Teslát, a Volkswagent, a Niót és a BMW-t. Utóbbi épp csütörtökön kezdte meg elektromos autóinak sorozatgyártását vadonatúj, 2,24 milliárd dolláros költséggel felhúzott senjangi üzemében, amely immár a bajor autógyártó harmadik összeszerelő üzeme a világ legnagyobb autópiacán.

Az üzem belépésével a BMW évi 700 ezerről 830 ezerre növelheti a Kínában értékesített járműveinek mennyiségét.

Az ultramodern üzem flexibilis, a keresletnek megfelelően rugalmasan tudnak átállni a legkurrensebb modell gyártására. A termelést az i3-as elektromos szedánnal indították, 13 darabosra bővítve a BMW kínai villanyhajtású modellkínálatát.

A helyi újautópiacon immár a 25 százalékot közelíti az elektromos járművek értékesítése. A BMW itt – vegyesen – 208,5 ezer autót adott el az első negyedévben, 9,2 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A visszaesésben a kínai járványkezelés kérlelhetetlensége mellett az alkatrész ellátás hiányosságai felelősek elsősorban.