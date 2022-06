A NATO több tagországától is kapott megrendeléseket a Rheinmetall autó- és hadipari cég 35 mm-es kaliberű lőszerek szállítására – közölte a Magyarországon is beruházó, és egyben a 4iG 25 százalékos részesedésének tulajdonosaként is ismert társaság vezérigazgatója. Armin Papperger az új üzletek összértékét mintegy 20 millió euróra becsüli. A gyalogsági harcjárművekhez szánt lőszereket 2023-ban és 2024-ben kell leszállítania a vállalatnak.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A Rheinmetall egyébként is jelentős forgalomnövekedésre készül az ukrajnai háború nyomán a védelmi felszerelések iránti növekvő kereslet miatt. "Az elkövetkező években évi 20 százalékos növekedési ütemmel számolunk" - mondta Papperger a Handelsblattnak csütörtökön. A védelmi ágazatunk által gyártott termékeink forgalma néhány éven belül várhatóan évi tízmilliárd euró fölé emelkedik, ami több mint duplázódást jelent - tette hozzá.

Az organikus növekedés mellett a Rheinmetall folytatni akarja a felvásárlásokat is. "A tavaly megszerzett négy cég után készen állunk az újabb akvizíciókra" - mondta a lapnak a vezérigazgató. „A részvényárfolyamunk jelentős emelkedése miatt ez még könnyebb lesz számunkra."

A Rheinmetall a német újrafegyverkezés haszonélvezőjének is tekinthető. A közepes méretű vállalatok MDAX-indexében jegyzett részvény egy év alatt 87 euróról 198 euróra drágult. Csütörtökön 3 százalékkal erősödött a papír.