Nincs szüksége orosz olajra a horvát Mol-leánynak

A horvát és a szlovén üzemanyagár-szabályozás miatt profitfigyelmeztetést adott a délkelet-európai üzemanyagpiacon meghatározó szereplőnek számító Petrol. A ljubljanai székhelyű olajipari társaság azzal számol, hogy adózott eredménye 54 millió euróval, EBITDA-ja pedig 79 millió euróval marad el az eredetileg tervezettől az első félévben, aminek okaként a hatósági árakat jelölte meg a szlovén vállalat.

2022 második negyedévében a nehéz piaci helyzet és a szabályozási környezet negatív hatásai még akutabbá váltak. A szlovén üzemanyagpiacon az értékesített mennyiség – a szomszédos országoknál jelentősen alacsonyabb árak miatt – felülmúlta a tervezettet

– részletezte közleményében a Petrol. Mivel a társaság az önköltség alatti áron kényszerült a benzin és a gázolaj értékesítésére, ezért minden eladott literen veszített.

Rossz hír a magyar nyaralóknak: a sztrádamenti horvát benzinkutakra nem érvényes az ársapka A külföldi autósok megkopasztása nem vet jó fényt a turizmusából élő országra.

Fotó: Shutterstock

A Mollal vagy INA-val szemben a Petrol kitermelést és finomítói tevékenységet sem végez, az üzemanyagár-plafon miatti kiesését így legfeljebb az energetikai szolgáltatások szegmens kompenzálhatja valamelyest. A délkelet-európai térségben közel 600 kutat üzemeltető vállalat így nem tudja teljesíteni az egész évre vonatkozó céljait sem, amely eredetileg 5,9 milliárd eurós árbevétel mellett közel 300 milliós EBITDA-ról és 158 millió eurós adózott nyereségről szólt. A visszavágott 2022-es eredménycélt az augusztus 26-án érkező féléves beszámolóval együtt publikálják majd.

Bőven van még tér a Mol ralija előtt Egyre optimistábban látják az elemzők a magyar olajcég kilátásait, ezúttal a Wood&Company emelt a céláron.

A legújabb, keddtől augusztus 16-ig érvényben lévő szlovén szabályozás az árplafon helyett a kiskereskedelmi árréseket rögzíti, az autópályák kivételével a dízelen literenként 5,9, a 95-ös benzin esetén pedig 6 centes marzzsal dolgozhatnak a kútüzemeltetők, ami augusztus második felétől 9,8, illetve 9,9 centre emelkedik. A kormányzati beavatkozások és az Oroszországgal szembeni olajembargó miatt a Petrol üzemanyaghiánnyal szembesülhet, Horvátországban pedig már jelenleg is szűkös a dízel és a benzinkínálat. A kedélyeket igyekszik hűteni a horvát szektortárs INA, amely közleményben cáfolta, hogy az ellátási gondok léphetnének fel az országban, ahol két hetes időszakra ársapkát húztak az üzemanyagárakra (részletek a 11. oldalon)

A rijekai finomító termelésével az INA elegendő benzint biztosít a hazai szükségletek kielégítéséhez, a dízelkínálatot pedig részben saját termeléssel, részben a mediterrán piacról ugyancsak biztosítani tudja, így nem függ az orosz olajtól

– hangsúlyozta a Mol 49 százalékos tulajdonában lévő társaság. Rijekai egységük az év eleji karbantartást követően március óta teljes kapacitással üzemel, a horvátországi üzemanyagellátás így nincs veszélyben az INA álláspontja szerint. A társaság azokat a híreket is igyekezett cáfolni, amelyek szerint a továbbra is orosz olajat feldolgozó Magyarországról vásárol olajtermékeket. Megjegyezték, az INA által értékesített kőolajszármazékoknak tavaly mindössze 1,3 százalékát importálta Magyarországról, és idén is hasonló trend érvényesül, vagyis nem használ hazánkból érkező származékokat.