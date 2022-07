A részvény- és kötvénypiacok alulteljesítésével párhuzamosan látványosan csökken a tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) népszerűsége – derül ki az első féléves statisztikákból, amelyeket az ETFGI szállított. A Financial Times összefoglalója szerint a globális ETF-ekben 30 százalékkal kevesebb – 464 milliárd dollár – volt 2022 első felében a nettó tőkebeáramlás, mint az előző év azonos időszakában.

Deborah Fuhr, az ETFGI alapítója szerint a részvény- és kötvénypiacok is lehangoló teljesítményt nyújtottak az első fél évben, de az ukrajnai háború és Kína zéró-Covid-politikája is meglátszik az ETF-ek idei tőkevonzó képességében. Így egyáltalán nem meglepetés, hogy csökkent a tőzsdén kereskedett alapokban lévő állományok értéke is: a tavaly év végi 10,3 ezermilliárd dollárról 8,6 ezermilliárdra.

Fotó: Shutterstock

Ezek után a piacon tovább élesedhet a verseny az ügyfelekért, a Vanguard egyelőre őrzi szűk előnyét az ősi rivális BlackRockkal szemben. A Vanguard a saját alapjaiban az év első hat hónapjában 118,6 milliárd dollár nettó beáramlást ért el, ami 37 százalékkal alacsonyabb, mint a bázisidőszakban. A BlackRockhoz 109 milliárd dollárral több tőke áramlott be, mint amennyit a befektetők kivontak, a tőkeáramlások eredője 30 százalékos visszaesést mutat. Kérdés, mit lép az erősen megcsappant befektetői érdeklődésre a piac két vezető szereplője, azok után, hogy az elmúlt évtizedben valósággal felforgatták a befektetési iparágat az ügyfelekért folytatott harcukkal és az alapkezelési díjaik agresszív csökkentésével.

Temetni mindenesetre nem kell a teljes ETF-ágazatot.

A defenzív szektorok részvényeibe fektető ETF-ek még relatíve jól teljesítenek, mivel ezeknek a cégeknek a nyereségét kevésbé befolyásolja, ha az adott ország gazdasága lassul, vagy recesszióba fordul: így az egészségügyi szektor cégeit lefedő ETF-ekbe nettó 9,1 milliárd dollár érkezett, a fogyasztói szegmenst reprezentáló alapokba 5,6 milliárd dollár plusztőke áramlott, a közmű-ETF-ek pedig 2,5 milliárd dollárral növelték az állományukat a tőkemozgásokból.

Ezzel szemben a ciklikus ágazatok papírjaiba fektető ETF-ek nettó kiáramlást szenvedtek el, nettó 7,3 milliárd dollár ment ki a fogyasztói diszkrecionális alapokból, s ugyanennyi az iparvállalatok részvényeiből összeállított társaikból. Az igazi vesztesek a pénzügyi szektor ETF-jei, ahonnan nettó 12,7 milliárd dollár távozott, csak a tőkemozgások következtében.

A részvényekbe fektető ETF-eket elhagyó pénz nem a megszokott utat járta be idén, vagyis nem, vagy csak részben talált magának helyet a kötvényalapokban. A befektetők kockázatvállalási hajlandósága szinte a küszöb alá esett vissza, ennek nyomán az év első hat hónapjában 15,8 milliárd dollárt váltottak vissza a magasabb kockázati besorolású vállalatikötvény-ETF-ekből, s további 1,1 milliárdot a feltörekvő piaci alapokból. A jelek szerint a befektetők az atombiztos rövid lejáratú amerikai állampapírokat kezdték favorizálni, a kötvénypiacok legbiztonságosabb szegletének tartott papírokba nettó 60,6 milliárd dollár többletpénz érkezett.