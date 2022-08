Legalább a 25 fontig már technikailag sincs kizárva egy felpattanás, ami szintén érezhető emelkedési potenciál lenne – írtuk a Wizz Air részvényéről még július 5-én megjelent véleménycikkünkben. Az élet persze nem ennyire egyszerű, a tankönyvi bölcsességek a való életben mindig más-más forgatókönyveken keresztül jelennek meg, ha egyáltalán sor kerül erre. Ezt csak a rend kedvéért emeljük ki az elején.

Most viszont nem ez volt a helyzet, szinte tökéletes felpattanást mutatott az utóbbi hat hétben az árfolyam, amivel 40 százalékos szárnyalást ért el. Ehhez persze szükség volt egy jó piaci hangulatra is, hogy a ritkán látott érdekes szinteket a piac is ilyen gyorsan visszaigazolja. A nemzetközi piacokon a hangulat erős volt az elmúlt hetekben, erre korábban utaltak is már a hangulatindex-felmérések, és bővebben is írtunk már ügyfeleinknek ennek esélyéről június vége felé.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet (illusztráció)

Azóta persze a Wizz Air is túl volt egy jelentésen, ami viszonylag kedvezőre sikerült. A bevételek majdnem három éve nem álltak ilyen magasan negyedéves szinten, noha a költségek továbbra is nagyon magasak, ami a profitabilitást érezhetően lenyomja. A kapacitások viszont szépen állnak helyre a koronajárvány előtti szintek közelébe, noha az iparágban továbbra is vannak problémák a különböző reptereken.

Összességében szezonálisan nagyon erős időszakban van most a cég, az árazás pedig már igen negatív volt az elmúlt hónapokban, így az innen való felpattanást ez is magyarázhatja. A negyedéves számok alapján pedig annyira nem rossz a helyzet, de a túlzott optimizmus hibájába sem érdemes esni, és akik már július elején optimistává váltak, azok vélhetően a mostani szinteken már szép eredményeket mutathatnak fel.

Nincs kizárva, hogy ősszel jönnek még turbulenciák, legyen szó akár a járványról vagy akár az energiaproblémákról a kontinensen, amelyek a megnövekedett infláción és egyéb gazdasági problémákon keresztül eléggé belemarhatnak a fogyasztói pénztárcákba. Ez bár a fapados modell számára nem a legkritikusabb, azért negatív klímát eredményezhetnek egy szezonálisan egyébként is romló időszakban. Az óvatosság tehát rövid távon már emiatt is indokolt lehet, nem beszélve a technikailag is némileg túlvett indikátorokról.