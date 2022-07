Ismét 20 font alatt jár a Wizz Air árfolyama az utóbbi időben, erre 2020-ben volt legutóbb példa. Két évvel ezelőtt a pandémia okozott komoly riadalmat a tőkepiacon, és az utasforgalom csökkenésétől (helyesen) tartva a befektetők látványosan kerülték akkor a szektor papírjait. Nem sokat töltött azonban 20 font alatt akkor a Wizz Air.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jól illusztrálja a szint erejét az is, hogy az árfolyam 2015-2017 között többször próbálta meg átvinni a 20 fontos szintet, de ez csak 2017 nyarán sikerült a vállalatnak. Ez az ellenállás így most támaszként jelenik már meg, és közép-hosszú távon ebben bízhatnak majd a befektetők.

Az előző hetekben a fordulat még nem valósult meg, de ettől függetlenül nagyon érdemes figyelniaz árfolyam mozgását. Volt már egy-két gyengébb próbálkozás a részvénytől, de alapvetően a fundamentumokat tekintve a többség igen optimista, a célárak konszenzusa bőven 30 font felett jár, és már ez is komoly felértékelődési potenciált jelentene a mostani szintekről.

Azt ugyan a gyorsjelentés kapcsán láthattuk néhány hete, hogy javulnak ugyan a forgalmi adatok, de a profitabilitás még nem azokat az időket idézi, mint a járvány előtt, dacára a kedvező szezonalitásnak.

Nyilván nem tesznek jót a légi közlekedés során tapasztalható problémák a különböző reptereken (pl. munkaerőhiány), de az már nem rossz hír, hogy dacára a fentieknek a júniusi forgalom 20 százalékkal haladta meg a 2019-es hasonló utasforgalmi számot, ami a járvány előtti utolsó „rendes” bázisidőszaknak tekinthető.

Rövid távon persze fontos lehet az olajpiac alakulása, mivel hiába a fiatal flotta és a költséghatékony fapados működési modell, a befektetők a növekvő árak esetén a szektort aligha favorizálják, az így érkező negatív flow pedig a Wizz Airt is érintheti. Ezzel együtt látni kell, hogy hosszú távon továbbra is erősek a cég fundamentumai, bár azért a szektor konszolidációja továbbra is várat magára.

A Wizz Air tehát drágának aligha számít most a tőkepiacon, a járvány utáni stabilizáció pedig láthatóan már zajlik, a mostani szintek így igen érdekesnek tűnnek. Persze korai lenne még feltételezni a 30 fontos szintek újbóli elérését, de ezzel együtt legalább a 25 fontig már technikailag sincs kizárva egy felpattanás, ami szintén érezhető emelkedési potenciál lenne.

Ha azonban a piaci hangulatban nem lesz érdemi javulás, akkor aligha tud rövid távon a Wizz Air elrugaszkodni, és csak főleg hosszú távra nézve maradnak érdekesek a mostani szintek.