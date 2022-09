Rossz hangulatban kezdte a szeptemberi első kereskedési napot a New York-i tőzsde, mivel a munkaerőpiac legfrissebb jelei megerősítették azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve agresszív marad a kamatemelésben, még egy esetleges recesszió kockázata mellett is. Végül azonban megtört a négy napja tartó zuhanás, a befektetők most a pénteki foglalkoztatási adatokat várják.

Fotó: Bryan R. Smith / AFP

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe délutánra visszakúszott a 290 pontos esésből, és végül 145,92 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 31656,35 ponton zárt. Az S&P 500-as mutatója 12,23 ponttal, 0,31 százalékkal nőtt, és 3967,23 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója gyengült csak, 30,56 pontos, 0,26 százalékos csökkenéssel, és 11785,64 ponton zárt.