Rájött a turpisságra a NAV, célzott eljárások kezdődnek: ezeket az adózókat érinti már most, de jön a következő hullám – 15 napjuk maradt a tisztázásra

Újabb célzott eljárásokat indított, ezúttal két adózói körben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Megkeresést kaptak azok az adózók, akik idén adtak be önellenőrzést, de az ehhez kapcsolódó pótlékot rosszul számolták ki. Illetve azok a felvásárlók, akik őstermelőktől szereztek be mezőgazdasági termékeket, és áfabevallásukban megtéríttették a kompenzációs felárat, de járulékbevallásaikban nem tüntették fel a kifizetést – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében az adóhatóság.

Két új témában kezdeményezett adategyeztetéseket a NAV / Fotó: Székelyhidi Balázs

Önellenőrzési pótlékot akkor kell fizetni:

ha valaki utólag észleli, hogy kevesebb adót vallott be,

vagy a jogszerűnél több támogatást vett igénybe.

Ilyenkor nemcsak az adót vagy támogatást kell kiegyenlíteni, hanem az önellenőrzési pótlékot is. A hivatal kockázatelemzése most azokat az adózókat szűrte ki és kereste meg, akik kevesebb pótlékot kalkuláltak a kelleténél. A most kiválasztott adózói kört egyébként a közeljövőben újabb hullám követi, így megkeresésre számíthat mindenki, aki nem a jogszabályok szerint számította ki az önellenőrzéshez kapcsolódó pótlékösszeget. A pótlékszámítást egyébként a NAV a honlapján elérhető kalkulátorral is segíti.

A másik adózói csoport, akit a NAV kockázatelemzése adategyeztetésre szólított fel, azok a felvásárlók, akik 2024-re kompenzációs felárat igényeltek, de járulékbevallásaikban ennek nincs nyoma. A hivatal a 2465-ös áfabevallásokat, valamint a 2408-as járulékbevallásokat vetette össze, és azokat az adózókat kereste meg közvetlenül, akiknél ellentmondást talált. A kifizetőnek ugyanis az őstermelői tevékenységéből származó bevételből nem kell adóelőleget megállapítania, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor e jogállását igazolja, azonban az ilyen kifizetéseket is szerepeltetni kell a járulékbevallásban.

Fontos teendőkre emlékeztet a NAV

Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a két kampányban érintettek ezúttal is az Ügyfélportálon tisztázhatják az eltérések okát 15 napon belül egy gyors és egyszerű online kérdőív kitöltésével. Szükség esetén önellenőrzéssel vagy a hiányzó bevallás pótlásával javíthatják a hibát, ezzel elkerülve a szankciókat és további ellenőrzéseket.