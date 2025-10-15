Részvénypiac: felerősödtek a Fed kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások, a kínai-amerikai feszültség azonban óvatossá teszi a befektetőket

Óvatos emelkedéssel próbált magához térni a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, amit Jerome Powell, az amerikai jegybank (Federal Reserve) elnökének enyhülést sugalló nyilatkozatai, valamint a Wall Streeten közzétett kedvező bankszektor-eredmények segítettek. A kockázatvállalási kedvet ugyanakkor továbbra is visszafogta az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség.

Részvénypiac: a Fed reményt ad, a vámháború óvatosságra kényszerít / Fotó: AFP

Powell kedden nyitva hagyta a lehetőséget további kamatcsökkentésekre, és azt mondta, hogy a jegybank hosszú ideje tartó mérlegcsökkentési programjának vége „már látható közelségbe” került. Néhányan enyhülést jelzőnek értékelték Powell megjegyzéseit, amelyek kissé javították a piacokat, és megerősítették a további idei lazításokra vonatkozó várakozásokat: decemberig mintegy 48 bázispontnyi csökkentést áraz a piac.

Fed-remények

A Fed hamarosan lezárhatja a mennyiségi szigorítást (quantitative tightening), akár már az októberi FOMC-ülésen bejelentést is tehet erről

– mondta a Reutersnek Tom Kenny, az ANZ vezető nemzetközi közgazdásza. „Arra számítunk, hogy a Fed októberben és decemberben is 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre" - tette hozzá.

Az amerikai nagybankok erős eredményei és a Nemzetközi Valutaalap 2025-ös globális növekedési előrejelzésének felfelé módosítása is támogatta a piacokat, amelyek korábban meredeken estek a kínai–amerikai kereskedelmi kapcsolatok újbóli feszültségei miatt.

Az MSCI legszélesebb, ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,45 százalékkal emelkedett,

a japán Nikkei 0,8 százalékkal nőtt, miután az előző kereskedési nap 2,6 százalékot esett.

A Nasdaq- és az S&P 500-index határidős jegyzései egyaránt mintegy 0,1százalékkal emelkedtek.

Óvatos a részvénypiac a kínai-amerikai újabb vámfeszültségek láttán

A hangulat azonban továbbra is törékeny maradt, miután Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy

Washington fontolóra veszi egyes kereskedelmi kapcsolatok megszüntetését Kínával, például az étolaj-kereskedelem területén.

Az Egyesült Államok és Kína ezen felül új kikötői díjakat is bevezetett a tengeri szállítmányozási cégekre, amelyek mindent szállítanak a karácsonyi játékoktól kezdve a nyersolajig. A piacokat az elmúlt napokban erőteljesen megrázták a két ország közötti kereskedelmi háború újabb fejleményei, miután Trump bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára kivetett új korlátozásokra.

Ez arra utal, hogy egy tartós tűzszünet elérése nem lesz könnyű. De ugyanakkor emlékeztető is arra, hogy a piacnak érdemes óvatosnak lennie – gyakran elhangzanak ezek a bejelentések, majd később visszakoznak a felek

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.