Mérföldkőhöz ért Magyarország legszebb várának felújítása: sokáig tartott, de most elérte a leglátványosabb szakaszát az építkezés – videón a bravúros akció

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. A vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját, és helyére került az észak-keleti torony tetőszerkezete – derült ki az Épkar bejegyzéséből.

Zajlik a diósgyőri vár felújítása / Fotó: Vajda János

Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.

„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – nyilatkozta Szunyogh László főépítész korábban. Kiemelte, hogy minden korszak másképpen gondolkodott a műemlékekről. – A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra.” A tervek szerint

a külső várban mutatják be a mindennapi élet működését,

a palotában a királyi, királynéi és lovagi világ elevenedik meg, valamint egy klasszikus vártörténeti kiállítás is helyet kap,

a legfelső szinten a pálos rend történetét bemutató, különleges minőségű és tartalmú tárlat készül,

lesz múzeumpedagógiai tér az iskolás csoportoknak, valamint konferenciaterem kulturális események számára.

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel. A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.