Újabb csúcsra emelkedett júliusban a lakossági betétek állománya, és megközelítette a 12 900 milliárd forintot: ez éves alapon 12,7 százalékos emelkedés – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A látra szóló és a folyószámlabetétek mennyisége viszont ennél is gyorsabb ütemben, 16,2 százalékkal emelkedett a júliusig tartó egy év alatt, és meghaladta a 10 435 milliárd forintot. Az éven belüli lejáratra lekötött betéteknél viszont csak 4,7 százalékos emelkedést mért éves alapon az MNB, 1252,8 milliárdos állomány mellett.

Mindezek nyomán folytatódott a folyószámlabetétek dominanciájának fokozatos növekedése a lakossági portfólióban: a nyár közepén már elérte a 81 százalékot az arányuk, miközben egy évvel korábban 78,5, öt évvel ezelőtt pedig 63,8 százalékot tett ki.

Az éven belüli futamidőre és a hosszú lejáratra lekötött betétek súlya viszont már egyaránt 10 százalék alatt jár: az előbbieknél 9,7, az utóbbiaknál pedig 9,3 százalékos a jegybanki számsorokból kikalkulálható arány.

Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy a devizabetétek állománya jóval több mint az egyharmadával – 35,1 százalékkal – emelkedett egy év alatt a lakosságnál, és szintén új rekordot beállítva elérte a 2310 milliárd forintot. Ezzel a devizabetétek súlya tizenkét hónap leforgása alatt 3 százalékponttal, 17,9 százalékra ugrott a lakossági portfólión belül.

A devizabetétek előretörésében persze fontos szerep jutott a forintárfolyam alakulásának is,

de az új elhelyezések szintén nagyban hozzájárulhattak az állomány látványos emelkedéséhez. Az utóbbit jól alátámasztja, hogy miközben a múlt év első hét hónapjában összességében 176,4 milliárd forintos pluszt mutatott a tranzakciók – tehát a friss befizetések és a pénzkivétek – egyenlege a devizabetéteknél, idén július végéig már 304,3 milliárdot.

A folyószámlákon lekötés – és persze egyéb befektetés – nélkül pihenő pénzek állománya annak ellenére jár már bőven 10 ezermilliárd forint felett, hogy az utóbbi hónapokban – a jegybanki kamatemelések nyomán – már igen kedvező ajánlatok is feltűntek egyes pénzügyi szolgáltatóknál. Így például a Gránit Bank KamatMax Plusz névre keresztelt, 12 hónapos futamidejű konstrukciójánál 9 százalékos EBKM is elérhető, ha az egyéb feltételek teljesítése mellett az ügyfél kellő aktivitással használja a folyószámláját. Hasonló elven működik a Magnet Bank Aktív Plusz névre keresztelt betétje is, amelynél 7,75 százalékos éves kamat érhető el. A Cetelem Takarékszámla nevű, kétéves futamidejű terméke pedig évi 6 százalékos kamatot kínál.

Az új akciós termékek megjelenésének és a fokozatos kamatemeléseknek a hatása egyébként már látszik az MNB által nyilvántartott, szerződésekben szereplő, átlagos kamatoknál is.

A lakossági forint-folyószámlabetéteknél például 2021 júliusa és az idei év hetedik hónapja között 0,03-ról 0,18 százalékra ugrott az átlagkamat, az éven belüli lejáratú lekötött betéteknél pedig 0,20-ról 6,93 százalékra.