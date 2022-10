A társaság bevételei ugyan éves összevetésben 11 százalékkal nőttek (50,1 milliárd dollárra), de ez kevés egy Microsoft szintű cégtől, vélik az elemzők és 5 éve nem is volt példa, hogy az értékesítés ilyen szerény mértékben bővüljön. A nettó eredmény 14 százalékkal csökkent, 17,56 milliárd dollárra.

Fotó: Jakub Porzycki / AFP

Az erős amerikai dollár szintén ártott az amerikai multinacionális vállalatnak, mivel drágábbá tette a termékek külföldi értékesítését. A Microsoft közölte, hogy PC- és felhőalapú számítástechnikai technológiája iránti kereslet csökkenésére számít az idén, mivel az üzleti ügyfelek visszafogják a vásárlásokat. Ennek megfelelő trendeket mutatja már most a felhő üzletág, ahol a most lezárt negyedévben is a várttól elmaradó számok érkeztek.

A Microsoft Intelligens Felhő üzletág – amely az Azure nyilvános felhőt, valamint a Windows Server, SQL Server, Nuance és Enterprise Services szolgáltatásokat foglalja magában – 20,33 milliárd dolláros negyedéves bevételt ért el.

A Gartner piackutató cég a hónap elején közölte, hogy a PC-szállítások a negyedévben 19,5 százalékkal csökkentek az előző évhez képest, így valamennyire meglepő, hogy a Microsoft személyi számítógépek szegmense tudta hozni a bevételi várakozásokat: 13,3 milliárd dolláros bevétellel.

A gyorsjelentés megjelenését követően a hivatalos tőzsdezárás utáni kereskedésben 7 százalékkal estek a Microsoft-részvények.