Izgalmasnak ígérkezik a héten rajtoló amerikai gyorsjelentési szezon, a hamarosan futószalagon érkező harmadik negyedéves vállalati eredmények az egyébként sem kicsi piaci volatilitást is újra felkorbácsolhatják. A tőzsdei hullámokat egytucatnyi, jól kiválasztott részvénnyel próbálhatják meglovagolni a befektetők a MarketWatch összeállítása szerint.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

A turbulens idei év során újfent menekülőeszköznek bizonyuló dollár menetelése miatt érdemes olyan vállalatok papírjait tartani, amelyek bevétele nagy arányban az amerikai piacról származik, szemben azokkal, amelyek főként a nemzetközi piacokon aktívak – vélekedett a pénzügyi portálnak David Kostin, a Goldman Sachs vezető amerikai részvénystratégája.

A nagybank szerint az erős dollár nyomot hagy a vállalatok árbevételén, míg a profitmarzsokat a megugró infláció és a magas árukészletek tarthatják nyomás alatt.

A dollár további erősödése a száz százalékban belföldre értékesítő amerikai vállalatok részvénypiaci teljesítményét támogatja azokkal szemben, ahol nagyobb az exportértékesítés aránya

– hangsúlyozta Kostin.

A Goldman Sachs ezt szem előtt tartva hét, a mostani környezetben jól pozicionált amerikai részvényt emelt ki. A Spectrum néven távközlési szolgáltatásokat nyújtó Charter Communications és a Southern Co. közműcég mellett szerepel a listán a Chipotle gyorsétteremlánc, a Southwest Airlines légitársaság és a Truist Financial bankholding is. A kiskereskedelmi láncok közül kettő – a Dollar General és a Kroger – is felkerült az ajánlott papírok közé.

Az Evercore befektetési banki tanácsadó cégnél eközben úgy látják, az előttünk álló jelentési szezon a körülmények tekintetében nagyon hasonlít a második negyedévre, a júliusi nagy tőzsdei zuhanás, a piacokat nyomás alatt tartó, szigorú Fed és a még mindig „túl erős” makrogazdasági adatok tekintetében egyaránt.

Julian Emanuel, az Evercore elemzési igazgatója szerint ezért most a „déja vu kedvencek” lehetnek a befutók.

Ezek közé azok a potenciálisan felülteljesítő, 10 milliárd dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú részvényeket sorolják, amelyek júniusig alulteljesítették az S&P 500 indexet, azóta viszont jobban teljesítenek az amerikai piacot reprezentáló részvénykosárnál, és 2023-ra is profitnövekedéssel számolnak. Emellett P/E rátájuk az átlagosnál kevésbé módosult, és az előző évhez képest nagyobb arányban shortolják őket a befektetők, azaz viszonylag sokan spekulálnak árfolyamesésre.

A fenti kritériumok alapján az Apple, két barkácsáruházlánc, a Home Depot és a Lowe’s, továbbá a Charles Schwab brókercég és a felhőalapú adatszolgáltatások egyik úttörője, a Snowflake lehet érdemes a befektetők kiemelt figyelmére.

A pólus másik végén, vagyis a potenciális alulteljesítők listáján – ugyanezen szempontok szerint – a Johnson & Jonson, a Philip Morris, a Citigroup, az Electronic Arts, valamint a Raytheon áll az élen.