Az idei év a medvepiac jegyében zajlik a tőzsdéken, és ez alól a Budapesti Értéktőzsde sem kivétel, azonban a Richter viszonylag jól tartja magát, nagyjából csak 10 százalékkal van lejjebb, mint az év kezdetén, és mindenkori legmagasabb értékétől is jóval kevésbé marad el, mint a többi blue chip.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Igen ám, de a cég jól is teljesít az inflációs és háborús környezet ellenére, és a többi nagy tőzsdei társasággal szemben a különadók is jóval kevésbé viselik meg. Alapesetben ilyenkor emelkedne az árfolyam, de kétségtelen, hogy kiadós medvepiacon kevés papír tud szembemenni az árral, nézzük, egyes brókercégek mit gondolnak a Richter kilátásairól.

Az Erste úgy gondolja, hogy a jelenlegi árfolyamban nem tükröződik az idei jelentős profit, ahogy a növekedési kilátások sem. Régiós összehasonlításban pedig már a Krka értékeltsége is lekörözte a Richtert, annak ellenére is, hogy a hazai gyógyszergyártónak mennyivel jobbak a növekedési kilátásai az originális készítményeknek köszönhetően. Fontosnak tartják, hogy az árbevétel 90 százaléka exportból származik, így a gyenge forint, főként az erős rubellel és dollárral szemben, még jót is tett a vállalatnak, jelentős pénzügyi nyereségre tett szert árfolyamkülönbségből. A második negyedéves 76,5 milliárd forintos eredményből 28,7 milliárd forint származott a pénzügyi eredményből, annak ellenére is, hogy a devizakitettségét néhány negyedéve már részben fedezi a társaság.

Az Erste szerint az ukrán üzletág eleve nem volt jelentős, az oroszországi jelenlét sokkal meghatározóbb, ott nagyobb fennakadások nélkül zajlik továbbra is az értékesítés, sőt az első fél év során még rubelben is sikerült növelni az értékesítéseket. A gyógyszeripart nem érintik szankciók, és az elszámolások is zavartalanul zajlanak. Az árbevétel közel fele természetes úton van fedezve, biztosítva a helyi gyártás és marketingtevékenység rubelben felmerült költségeit.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy hiába van nagyjából rendben most az oroszországi tevékenység: a befektetők azt is figyelembe veszik, hogy

egy háborúban álló országról van szó,

a háború pedig szinte korlátlanul eszkalálódhat, az ország bele is rokkanhat gazdaságilag, és akkor mindjárt nem lenne szép a Richter helyzete sem.

Az Erste elemzése kiemeli, hogy a Richter első számú készítménye a Vraylar, amely továbbra is robusztus teljesítményt mutatott, és mostanra bekerült a világ top 100 gyógyszerkészítményei közé. A Vraylart 2029-ig szabadalmak védik, tehát a következő években jelentős és még tovább növekvő bevételt generálhat a Richter számára.

A KBC Equitas elemzője, Cinkotai Norbert szerint nagyon erős harmadik negyedéves jelentésre van kilátás a Richtertől. A bevételek kapcsán a cég elérhette a 200 milliárd forintot is, amivel

majdnem 30 százalékos éves alapú növekedést produkálhat.

Az amerikai piacon igen erős teljesítményre lehet kilátás, a Vraylar értékesítési számai továbbra is erősnek tűnnek az előzetes kalkulációk alapján, erre tesz rá egy nagy lapáttal a dollár erősödése is. Az európai piac is erős, összességében elmondható, hogy főleg az ukrán piacon várható csak gyengébb szereplés, ám ez is érthető okokból, a többi piacon helyi devizában nézve is stabil maradhatott a Richter teljesítménye, sőt, enyhe javulás is reálisnak tűnik.

A nettó eredményt 55 milliárd forintra várják az egy évvel korábbi 38 milliárddal szemben, az EPS így 205 forintról 295 forintra emelkedhet, ami szintén nagyon erős növekedésnek felelne meg. Ha maradnának ezek a számok, akkor 1150 forintra emelkedne az éves EPS-eredmény, ami a 8000 forint körüli árfolyamokhoz képest továbbra is igen alacsony értékeltséget jelenthet, a belőle adódó

7,5-8 körüli P/E-ráta így igen alacsonynak tűnik.

