Kedvező hírek érkeztek a német gazdaságból, több meghatározó helyi nagyvállalat is a várakozásokat meghaladó háromhavi eredményről számolt be kedden. A Bayer konzervatív maradt az előrejelzéssel, a Henkel és a Deutsche Post viszont feljebb srófolta egész évre vonatkozó eredménycéljait.

Fotó: Shutterstock

Vérhígítóból kevesebb, gyomirtóból több fogyott a Bayernél

A mezőgazdasági és vegyipari óriás, a Bayer a tavalyinál 85 millió euróval nagyobb, 546 millió eurós profittal zárta az időszakot. Az egy részvényre jutó, 1,13 eurós nyereség (EPS) egy centtel a konszenzus fölött futott be.

A tisztított EBITDA 17 százalékkal, 2,45 milliárd euróra hízott, meghaladva a 2,37 milliárd eurós elemzői várakozásokat is. Az eredménybővülés a forgaloménál is dinamikusabb volt, az utóbbi 15 százalékkal, 11,28 milliárd euróra nőtt.

A vetőmagüzletágban harmadával javuló, 629 milliós EBITDA-ról adott számot, a glifozátalapú gyomirtók iránti erős kereslet ugyanis kompenzálni tudta a gyengébb kukorica- és szójamageladásokat.

A gyógyszerüzletágban ezzel szemben elmaradt a várakozásoktól a vállalat. A két csúcskészítmény közül a Xarelto vérhígító értékesítése 6,2 százalékkal, 1,1 milliárd euróra mérséklődött, főként a kínai kereslet csökkenésével, valamint a brazil licencjogok elvesztésével összefüggésben.

Az erős teljesítmény ismeretében a német nagyvállalat megerősítette augusztusban felülvizsgált eredménytervét, ennek megfelelően az EBITDA 13 milliárd euróra futhat be 47–48 milliárd közötti forgalom és 7,3 eurós tisztított EPS mellett.

A Bayer árfolyama (euró)

Tapadt a pénz a Henkelhez

A Henkel vezetősége ennél bátrabb volt, és a 2022-es célszámokat is feljebb srófolta az ugyancsak várakozásokon felül alakuló július–szeptember közötti eredményszámok közzétételét követően. Igaz, a vegyipari és fogyasztási cikkeket gyártó vállalatnak nem 2022 lesz a csúcséve, de az adózott eredmény visszaesése az eddig várt 15–35 százalékhoz képest csekélyebb, 15–25 százalék közötti lehet. A forgalom organikusan 7–8 százalékkal haladhatja meg a tavalyit, eddig 5,5–7,5 százalék közötti bővüléssel számolt a vezetés.

A düsseldorfi központú társaság 17 százalékkal megugró, 5,98 milliárd eurós árbevételt regisztrált a szeptember végén zárult három hónapban, különösen a ragasztószerek iránti élénk fogyasztói keresletnek köszönhetően. A szegmens forgalma 23 százalékkal nőtt, és a csoport bevételeinek felét szállította. Carsten Knobel vezérigazgató szerint a cég több vevőjelöltet is talált oroszországi érdekeltségeire, az ottani tevékenység leválasztása így akár már az év végéig megtörténhet.

A Henkel árfolyama (euró)

Erős eredményt szállított a német posta

Az előzetesen közölt eredményszámokkal összhangban erős teljesítményről jelentett a Deutsche Post is. A DHL-t is tulajdonló német logisztikai csoport forgalma ötödével, 24 milliárd euró fölé nőtt, 2,04 milliárdos üzemi eredménye (EBIT) pedig 15 százalékkal múlta felül a tavalyit, kissé meghaladva a kereken kétmilliárd euróról szóló elemzői konszenzust is. Az adózott nyereség az EBIT-hez hasonló mértékben bővült, és átlépte az 1,34 milliárd eurót.

Fotó: Philipp von Ditfurth / AFP

A háromhavi teljesítmény itt is indokolttá tette az éves tervszámok felülvizsgálatát, az üzemi eredmény tekintetében így már 400 millióval magasabb, 8,4 milliárdos tétellel kalkulál a menedzsment.

Különösen a nemzetközi csomagszállítási szegmens húzott jól, mivel a csoport még a gyengülő makrogazdasági környezetben is képes volt hatékonyan kihasználni globális hálózatait a rugalmas szervezésnek és a divíziók közötti szoros együttműködésnek köszönhetően. Frank Appel vezérigazgató nehéz bértárgyalásokra számít Németországban, a piaci környezet viszont felvásárlási lehetőségeket is kínál, amivel kész élni a társaság.

A Deutsche Post árfolyama (euró)

A DAX indexben együttesen csaknem 9 százalékos súllyal rendelkező három cég közül a Bayer árfolyama 4 százalékot esett kedden kora délutánig, a vegyipari szektortárs Henkelé stagnált, a Deutsche Post kurzusa pedig 0,7 százalékkal ereszkedett. A frankfurti blue chip index eközben szerény, 0,3 százalékos emelkedést mutat.