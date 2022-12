Az Európai Unió kitilthatja online teréből a Twittert, ha a közösségi oldal nem tartja be a tartalom moderálására vonatkozó szigorú szabályokat – fenyegette meg a céget felvásárló Elon Muskot Thierry Breton, az EU digitális szabályainak végrehajtásáért felelős biztos egy szerdán tartott videómegbeszélésen.

Fotó: AFP

Breton figyelmeztette a milliárdost, hogy a Twitter például nem engedheti vissza a fórumára "önkényesen" a kitiltott felhasználókat, és az álhíreket is "agresszíven" üldöznie kell, valamint hozzá kell járulnia a platform "átfogó és független ellenőrzéséhez".

Ellenkező esetben a Twitter megsértené az EU új digitális rendeletét (DSA), amely előírja a nagyvállalatoknak, hogyan kell felügyelniük az internetes tartalmakat.

A jogsértés következménye pedig a Twitter uniós betiltása vagy globális bevétele 6 százalékának megfelelő bírság lehet.



Az „önkényes visszaengedéssel” az uniós biztos nyilvánvalóan arra utalt, hogy Musk visszaállította Donald Trump fiókját, miután szavazást rendezett a felhasználók körében arról, hogy a volt amerikai elnök visszatérhet-e az oldalra.

Musk egyébként állítólag többször is elismerte a beszélgetés során, hogy szerinte a DSA "nagyon ésszerű", és hozzátette, hogy elolvasta a jogszabályt, és úgy gondolja, hogy a világon mindenhol alkalmazni kellene.

Korábban ugyanakkor kissé másként nyilatkozott, amikor arról beszélt, hogy

minden posztot engedélyezne a platformon, amíg az legális, bár a "negatív gyűlöletbeszédet tompítani kellene".

Úgy tűnt, ezt komolyan is gondolja, hiszen Trump mellett Kanye Westet, akit antiszemita megjegyzések miatt tiltottak ki, és a Financial Times szerint nőgyűlölő bejegyzéseket tett Andrew Tate-et szintén visszaengedték a Twitterre. A rivális platformokról, a Facebookról és az Instagramról továbbra is ki vannak tiltva mindketten.

A Twitter 44 milliárd dolláros felvásárlásának lezárását követően Musk vállalta, hogy "független moderációs tanácsot" nevez ki, amellyel konzultálni fognak, mielőtt bármilyen tiltott fiókot visszaállítanának.

Múlt héten azonban Musk egy erre az ígéretére hivatkozó tweetre adott válaszában azt mondta:

A társadalmi aktivista csoportok nagy koalíciója beleegyezett, hogy nem teszik tönkre a Twittert azzal, nem lehetetlenítik el reklámbevételeinket, ha beleegyezem ebbe a feltételbe, ám felrúgták az alkut.

Magas rangú uniós tisztviselők amúgy már korábban is aggodalmuknak adtak hangot, hogy

a Twitternek maradt-e elég alkalmazottja egyáltalán az új szabályok betartásához, miután a Musk ebben a hónapban elbocsátotta a cég 7500 alkalmazottjának több mint felét.

Breton felszólította Muskot arra is, hogy a reklámok esetében is alkalmazzon szigorú szabályokat, többek között tiltsa meg a gyermekek vagy az érzékeny információk, köztük a vallási és politikai meggyőződés alapján történő célzást a felhasználókra. Ezen intézkedések szintén az EU új digitális szabályai miatt szükségesek, amelyeket a jövő év elejétől kell alkalmazni.

Az EU azt is szeretné, ha a Twitter jövő év nyaráig kötelezettséget vállalna egy átfogó ellenőrzésre, amelyen a vállalatnak át kellene adnia olyan információkat, mint például az aktív felhasználók és a tiltott fiókok száma.

A Twitter a közelmúltban a Coviddal kapcsolatos félretájékoztatásra vonatkozó irányelveit is törölte, és már nem lép fel a szabályszegő tartalmakkal szemben.