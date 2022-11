Harminc éve nem látott árazásnak lehettek szemtanúi a befektetők a hét két utolsó kereskedési napján a német kötvénypiacon. A Refinitiv adatai szerint 1992 óta nem fordult elő, hogy ilyen nagy különbség alakuljon ki az egyébként már egy ideje inverz hozamgörbén belül. Ha a különböző futamidejű állampapírok lejáratig számított hozama úgy alakul, hogy a rövid lejáratoké magasabb, mint a hosszú kötvényeké,

azt a közelgő recesszió egyik legbiztosabb előjelének tekintik az elemzők.

Gyorsan meg kellene találni a csodaszert, másképp elkerülhetetlen a recesszió. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

De nem mindegy az eltérés, igaz, talán korai kongatni a vészharangot Németországban: a pénteki adatok szerint a német GDP a harmadik negyedévben az előzetes adatokhoz képest halványan ugyan, de jobban teljesített: az előző negyedévhez mérve nem 0,3 hanem 0,4 százalék volt a gazdasági növekedés.

A kötvénypiac azonban a közelmúlt történései helyett a jövőt árazza, a jelek szerint 30 éve nem látott pesszimista módon.

A 2 és a 10 éves futamidejű állampapírhozamok közt ugyanis csütörtökön mínusz 27, pénteken pedig mínusz 26 bázispont volt a különbség.

A két- és tízéves német kötvényhozamok alakulása (%).

A CNBC beszámolója szerint a befektetők arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank rövid távon több lépésben kamatot emel, de ez a kamatszint hosszú távon nem fenntartható, a gazdasági növekedés megtorpanását elkerülendő később ismét alacsonyabb kamatok várhatók. Amikor erősödnek a kamatemelési várakozások, akkor a rövid lejáratú kötvények kevésbé vonzóak, ezáltal csak alacsonyabb árfolyamon (így magasabb hozam mellett) értékesíthetők a másodpiacon.

Christoph Rieger, a Commerzbank vezető elemzője szerint az EKB jövőre le is állhat az emelésekkel, sőt akár már kamatcsökkentést is végrehajthat. A központi bank kamatpolitikájára legérzékenyebben reagáló 2-éves német hozam pénteken 2,18 százalékon zárt, míg a 10-éves 1,8 százalékig is leesett pénteken, később 1,96 százalékig korrigált.

Németországban az egy éven belüli recesszió bekövetkeztét jelenleg 90 százalékos valószínűségűre tartják az elemzők.

Az utolsó negyedév növekedési ütemét illetően azért továbbra is nagyon valószínű, hogy folytatódott a lassulás az október-novemberi BMI-k és Ifo felmérések szerint, amit a GfK kutatóintézet legfrissebb fogyasztói bizalmi felmérése is alátámasztott - értékeltek pénteken a Raiffeisen elemzői.

A tényadatok szerint tehát a harmadik negyedév az energiaválság árnyékában nem is mutatott olyan súlyos lassulást a német gazdaság növekedési ütemében, mint amire korábban az elemzők számítottak, az előretekintő indikátorok többsége pedig egyre inkább csupán mérsékelt és rövid életű visszaesést vetít előre, amit a német vállalatvezetők szinte már maguk mögött látnak és a tőkepiacok is már inkább egy enyhe recesszió utáni időszakot vázolnak

– fűzték hozzá a bank szakértői.