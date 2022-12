A BP a hidrogénben látja jövő üzemanyagát, a dekarbonizáció legfontosabb eszközét, s ennek megfelelően alakítja beruházási programját. A tiszta hidrogén előállítása azonban valamennyi létező technológiával meglehetősen drága, ezért állami tőkeinjekciókra is szükség lesz ahhoz, hogy a termeléssel járó piaci kockázatokat észszerű szintre tudják mérsékelni az ebben fantáziát látó energiacégek.

A BP a whitingi olajfinomítója mellé építene hidrogéngyárat.

Fotó: Joshua Drake Photography / BP

Bernard Looney, a brit olajipari óriás vezérigazgatója az alternatív energiaforrás termeléséhez igénybe szeretné venni a klímavédelemért tenni és áldozni is hajlandó országok által nyújtott anyagi támogatásokat. Az Egyesült Államok jó példával jár elöl, Joe Biden elnök 430 milliárd dolláros inflációellenes fejlesztési csomagjában például külön tételt képvisel a hidrogéngyártás támogatása.

Ezen felbuzdulva a BP már lépéseket is tett az Indiana állambeli Whitingben lévő finomítókomplexumában egy hidrogéngyártó üzem megépítésére.

Első lépésben a szakmai hátteret teremtették meg a hidrogéntermelő divízió felállításával.

A Felipe Arbelaez vezette üzletág Európában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában részt vesz már hidrogénprojektekben.

A briteknél két projektet visznek, Ausztráliában pedig az idén egy olyan 26 gigawattos megújuló energiatermelő projektben szereztek 40,5 százalékos részesedést, amely zöldhidrogént gyártására szerveződött. Ománban és Mauritániában is vizsgálják a hidrogéngyártási lehetőségeket.

A BP hidrogénbüdzséje egyelőre nem túl nagy, de amint beindulnak a projektek, a szükséges dollármilliárdok is rendelkezésre állnak majd. A BP Whitingben évi 200 ezer tonna szürkehidrogént használ fel a finomításhoz, ezt a földgáz energiapazarló és környezetszennyező hevítésével nyerik.

Fotó: Audio und Werbung / Shutterstock

A szürkehidrogénből rögtön kékhidrogén lesz, ha a keletkező szén-dioxidot megkötik. Ezt célozza a BP ottani, 2026–2027-es határidővel tervezett projektje is. Az üvegházhatású gázt föld alatti tárolókba préselik, amelyre a felhagyott szénhidrogén mezők kiválóan alkalmasak. Abból pedig a BP-nek van elég.

A cég a legtisztább hidrogén előállítási technikát is alkalmazná Whitingben,

azaz a víz megújuló energiaforrásból származó árammal történő elektrolízise is szerepel a tervekben.

A tiszta hidrogénre kilogrammonként 3 dollár adókedvezményt érvényesíthet Amerikában a BP, ami az elemzők szerint a zöldhidrogént a szürke- és a kékhidrogén költségszintjére húzza le, vagy jó esetben az alá. Vagyis a támogatással versenyképessé válhat a legtisztább technológia is, megkönnyítve annak tömeges használatát, ami a klímavédelem szempontjából is üdvözlendő. Közben a hidrogén felhasználási területei is rohamos fejlődésnek indulhatnak, komoly keresletet generálva a gáz iránt.

Zöldáram-termelő kapacitásait 2030-ra 50 gigawattra bővítené a BP,

gondolva az elektrolízishez szükséges áram biztosítására is. A cég a fejlett piacokon a hidrogénellátás 10 százalékát fedezné 2030-ra a zöldátmenetet három éve történt kinevezése óta favorizáló vezérigazgató szerint. A BP idei, 15,5 milliárd dolláros fejlesztési és beruházási keretének több mint negyedét költötte alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzletágakra, a pénzt gyakorlatilag az amerikai Archaea Energy biogázgyártó 4,1 milliárd dolláros felvásárlása vitte el.