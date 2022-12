A Facebook anyavállalata, az amerikai Meta Platforms Inc. 2023-ban teljes költségkeretének 20 százalékát a Reality Labsra fordítja, annak ellenére, hogy Metaverzum virtuális és kiterjesztett valóságára fókuszáló projektjének még a létjogosultsága is kérdéses a kritikusok és a befektetők szerint – írja a Bloomberg.

Fotó: Getty Images

A Reality Labs projekt erőltetése az elmúlt egy év teljesítménye után erősen kétséges: idén a Meta-részvények árfolyama közel 65 százalékot esett, a cég elbocsátott 11 ezer munkavállalót, a Reality Labs üzletág pedig 9,4 milliárd dolláros működési veszteségről számolt be az év első 9 hónapjában, de a vállalat így is ráfekszik a virtuális valóságra. Pedig van sokkal jövedelmezőbb üzletáguk: a Meta által fejlesztett alkalmazások 32 milliárd dollár profitot termeltek ugyanezen időszak alatt.

Andrew Bosworth, a Meta technológiai igazgatója hétfőn jelentette be a 20 százalékos költségarányt, ami szerinte nem is igazán komoly változás, ugyanis a cég már a harmadik negyedévben is a kiadásai 18 százalékát a Reality Labsre fordította. Bár a legtöbb pénzt a cég többi alkalmazása, a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger fenntartására fordítják, szerinte a veszteséges projektbe megéri belefektetni, hiába volt emiatt 2022 az egyik legnehezebb évük.

A Meta magabiztosan halad előre a Metaverzum fejlesztésével, amelyben gyakorlatilag egyedüli piaci szereplő. Ezt viszont csak addig tehetik meg, amíg van pénz a kasszában – ám ezen a kemény büntetések, a felhasználók csökkenő száma és a befektetői bizalom hiánya gyorsan változtathat.