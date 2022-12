Magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Tesla novemberben, legalábbis ami az amerikai elektromos autókat gyártó cég termelését illeti.

Fotó: Sean Gallup / Getty Images

Az Elon Musk fémjelezte vállalat sanghaji üzemének futószalagjairól 100 291 jármű gördült le múlt hónapban a Kínai Személyautó-szövetség (CPCA) legfrissebb, hétfőn ismertetett adatai szerint. Ez új rekord, miután szeptemberben 83 135, októberben pedig 71 704 járművet gyártott Kínában a társaság.

A sanghaji gyár az ázsiai mellett európai igényeket is kiszolgál, ám arra még legalább egy hetet várni kell, hogy kiderüljön, melyik piacra pontosan hány elektromos autót értékesített a Tesla, az erre vonatkozó adatokat a hónap közepe felé közli a CPCA.

A befektetők számára a havi termelési adatok jelentős ingadozása aggodalomra adhat okot, ám a piac idén 1,4 millió, 2023-ban pedig kétmillió jármű leszállításával számol. A legfrissebb termelési volumen alapján mindkét célszám teljesülhet, bár ehhez azért még kulcsfontosságú lesz az európai, amerikai és kínai kereslet további alakulása is.

A vállalat egyébként ugyancsak hétfőn jelentette be, hogy decemberben visszafogja a sanghaji Giga Factory termelését, jelezve a helyi riválisok támasztotta egyre erősebb versenyt és a kínai kereslet gyengülését. Az év utolsó hónapjában akár ötödével kevesebb járművet szállíthat le a Tesla, amely a Model Y mellett a Model 3 típusú autóit is Sanghajban gyártja.

A tervezett kapacitáscsökkentés a MarketWatch beszámolója szerint a legnépszerűbbnek számító előbbi modellt érinti, ami ugyancsak nyugtalaníthatja a befektetőket. Az amerikai üzleti portál szerint a termelés visszafogása mögött ellátási gondok is lehetnek, ami a vetélytársakat is érintik, de az is elképzelhető, hogy pusztán a termelési mix változik, és több Model 3-at gyárt majd Elon Musk cége az év végén.

A részvényesek mindenesetre pesszimistán fogadták a decemberi termelésre vonatkozó előrejelzést, a Tesla árfolyama 3,3 százalékos mínuszban indította a hétfői tengerentúli kereskedést. Az év indulása óta piaci értékének közel felét veszítette el a gyártó.