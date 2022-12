Galaktikus sebességbe kapcsoltak szerdán a kínai elektromosautó-gyártó cégek részvényei a Nasdaqon. A Nio- és a Li Auto papírjai is kitettek magukért, laza 19,5 százalékos, illetve 9 százalékos drágulásukkal, ám az igazi szenzációt az Xpeng 43 százalékos erősödése jelentette.

Fotó: Hector Retamal/AFP

Pedig az XPeng szerdán közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése minden volt, csak nem szívderítő.

A cég 6,8 milliárd jüanos (930 millió euró) bevételei még csupán kis mértékben, azaz nagyjából 1 százalékkal múlták alul a várakozásokat, ám 330 millió eurós nettó vesztesége már 14 százalékkal lépte túl az elemzői konszenzust.

Az, hogy a részvényárfolyam ennek ellenére ilyen erősen emelkedett, valószínűleg Brian Gu elnök nyilatkozatainak is köszönhető, aki megerősítette ugyan, hogy a pandémia miatt ellátási láncbeli problémák merültek fel, valamint hibákat követett el a járművek árképzésében is, ám hozzátette, azóta belső szerkezetátalakításra került sor. Például Hi Csiao-peng, az XPeng alapítója is közvetlen vezetői szerepet fog betölteni.

Emellett kiadásaikat is szignifikánsan csökkentik, az új gyártóüzemre és az új platform kifejlesztésére már nem is kell költeni – tette hozzá.

Nagyon kevés beruházásunk van hátra, ami koncentráltabbá és hatékonyabbá tesz minket

- mondta Gu, aki szerint jövő év második felétől a vállalat felpörgeti nyereségtermelését.

Elemzők szerint a robbanásszerű emelkedés azzal is összefüggésben áll, hogy az állandó kínai pandémiás lezárások miatt a befektetők még sokkal gyengébb eredményadatokra számítottak.