Nagyot erősödött a forint ez euró ellenében arra a hétfő késő esti brüsszeli hírre, hogy Magyarország hozzájuthat a helyreállítási alap eurómilliárdjaihoz. Az árfolyam egyelőre csak az elmúlt egy hónap tipikus középszintjéig jutott, de akár áttörhet a 410-es szinten is, ismét a 400 felé erősödve, ha újabb kedvező impulzus érkezik. Ami nem kizárt, hiszen a közép-európai devizákra jókora befolyást gyakoroló euró-dollár keresztet akár erőteljesen is megmozgathatják a délután fél 3-kor érkező amerikai inflációs adatok.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Sajnos ez mindkét irányba működhet.

De miért hat a forintra az amerikai infláció, hasonlóan a hazaihoz?

Ha makacs az infláció

Ha az amerikai inflációs nyomást a vártnál nagyobbnak értékelik a szakemberek, akkor a Federal Reserve kevésbé engedheti meg magának, hogy a reményeknek megfelelően lassítson a gazdaságot hűtő kamatemelésein. Ez rossz a részvénypiacnak, de jó a dollárnak, és amikor a zöldhasú erősödik az euró ellenében, az alapesetben a közép-európai devizák – különösen az idén hipermozgékony forint – árfolyamában gyengülésként szokott lecsapódni.

Ha visszavonul az infláció

Ellenben ha az amerikai infláció lazul, lazulhat a Fed szigora is, és a dollár eladása erősítheti a forintot, ha más markáns árfolyam-befolyásoló helyi hír nem érkezik. (Máspedig a forintot az idén legdinamikusabban mozgató témák közül az uniós pénzek ügyében épp jó hírek érkeztek, a Magyar Nemzeti Bank pedig csak a jövő héten dönt a kamatokról és értékeli a magyar inflációs kilátásokat, amelyeket érint az üzemanyagárstop eltörlése és valamelyest talán a kedden bejelentett, vártnál nagyobb nyugdíjemelés is.)

Most erre számít a piac

A dollár kedden délelőtt, az inflációs adatok közlése előtt néhány órával alig mozdult az euró ellenében, tovább időzve az elmúlt napok 1,05-nál gyengébb szintjein.

Jelenleg a piaci hangulat arra épül, hogy az amerikai infláció lefelé tart, vagyis azt gondolnám, ha ez nem történik meg… ha csak változatlan marad, már nagy a rizikója annak, hogy aláássa az euró negyedik negyedévben bekövetkezett erősödését

– idézte a Reuters Joshua Mahonyt, az IG stratégáját.

A piac, ráfordulva a szerdai Fed kamatdöntés előtti időszakra, inkább az infláció visszavonulására fogadott Forrás: Stooq.com

Ha azonban az inflációnak máris inába szállt a bátorsága a március óta tartó kamatemelésektől, az elemzők szerint megugorhat az euró, és ettől esetleg a forint is. A Saxo reggeli piaci összefoglalója szerint ha az egységes valuta áttörné az 1,06-ot, akár 1,08-ig is viheti az első lendület.

Hogy várja a forint a döccenőt?

A visszatartott uniós pénzek miatti aggodalmakba, illetve a tovább emelkedő inflációról szóló hírekbe kapaszkodva az elmúlt hetekben többször is megpróbálták elrángatni a forintot az euró ellenében a 430 felett két hónapja elért rekordmélypont felé. A napokban 420 fölé is bökött az árfolyam, de a hétfő esti uniós megegyezés hírére kedden reggel a 410-es vonalon is átlendült a forint, majd 411 körül állapodott meg, egy szűk sávban.

Az amerikai adatok okozta piaci reakciók biztosan elindítják valamilyen irányban a kurzust, és bár a jó hírek után a forinteladók talán rosszabb pozícióba kerültek, de egy jelentős euró-dollár kilengés minden bizonnyal hatással lenne rá.

A forint már a brüsszeli döntésre várva 420-on túli szintekről 415 környékére erősödött, majd a hírre tovább hatolt Forrás: Stooq.com

Az ING devizapiac-nyitó jegyzete szerint, ha az euró az 1,06-os szintnél gyengébben zár, akkor a dollár számára fájdalmas évzáró hetek következhetnek, és akár 1,08-ig, sőt 1,095-1,1-ig is elsodródhat az euró-dollár kereszt, miközben a másik irányban az 1,035 fogná meg az erősödést.

Másutt az euró-forint keresztárfolyam volatilis pályán marad. Az éjszakai hírek arról szóltak, hogy haladás történhetett a magyar uniós pénzeket tekintve. Már több »hamis hajnalt« is tapasztaltak a befektetők ez ügyben, de most tényleg úgy tűnik, hogy előrelépés történt

– folytatta a jegyzet.