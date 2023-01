Dolgozói 15 százalékának leépítését tervezi a Hasbro világszerte, ez mintegy ezer megszűnő állást jelent, és rávilágít arra is, hogy a bizonytalanság és az elbocsátások lassan elérik a gazdaság technológián kívüli szektorait is. A távozók között van Eric Nyman elnök és működési igazgató is.

Fotó: John Nacion / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A vállalat ezzel párhuzamosan előzetes eredményeit is közzétette, amelyek szintén nem mutatnak rózsás képet, hiszen a tavalyi utolsó negyedévben a Hasbro forgalma 17 százalékos zuhanást követően 1,68 milliárd dollárra esett, míg az egy részvényre jutó nyereség mindössze 1,29 és 1,31 dollár között lehet. Mindez jócskán elmarad az elemzői várakozásoktól, amelyek 1,92 milliárd dolláros forgalom mellett részvényenként 1,52 dolláros nyereséget vártak. Nem meglepő, hogy a csütörtöki New York-i tőzsdezárást követő bejelentések hatására a részvények további 8,5 százalékot vesztettek értékükből a kiterjesztett kereskedés során.

Chris Cocks vezérigazgató elmondta, hogy alapvető változásokat vezetnek be, amelyek

célja a költségek jelentős csökkentése és a növekedés, valamint a nyereségesség felpörgetése.

A cégvezető szerint a fogyasztói termékeket árusító üzletág gyengélkedése húzta vissza a társaság teljesítményét a tavalyi negyedik negyedévben, mivel az idei karácsonyi időszak a szokásosnál több kihívással járt. Ezt a recessziótól tartó és inflációval küzdő fogyasztók visszafogott költekezése okozta.

A Hasbro a döntéssel csatlakozik számos más vállalathoz, amelyek szintén az állományuk mérséklése mellett döntöttek. Az elbocsátások a technológiai szektorban indultak meg először, de újabban a vegyipari óriás Dow is mintegy kétezer dolgozó szélnek eresztésére készül – írja a The Wall Street Journal.