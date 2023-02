Az OTP árfolyama hétfőn letörte az október óta tartó emelkedő trendvonalat, majd hirtelen visszatért fölé. Csütörtökön a 11 100 forintos szint felett zárt, majd ismét negatív korrekció következett. Most a 30 napos mozgóátlagra kell figyelni, szignifikáns letörése esetén ismét csökkenő hullám jöhet, és ezúttal a trendvonal letörése is tartós lehet. Felül továbbra is fontos akadályt képez a 11 000–11 100 forintos tartomány.

A Richter jegyzése nem tudta áttörni a 8150 forintos ellenállási szintet, erőteljes csökkenéssel a 200 napos mozgóátlagot tesztelte, amely 7871 forintnál képez támaszt. Felül meghatározó ellenállást képez a tavaly december óta tartó csökkenő trendvonal, jelenleg 8070 forintnál.

A Mol technikai képe pozitívnak mondható, miután az árfolyam kilépett a tavaly április óta tartó csökkenő trendvonal alól, és már vissza is tesztelte 2750 forintnál. Van egy kisebb jelentőségű, jóval kevesebb érintéssel rendelkező trendvonal is, ez jelenleg 2805 forintnál húzódik, és gyengébb ellenállást képez. Ezt követően 2838 forintnál húzódik egy erősebb ellenállás, a korábbi emelkedő hullámra mért 38,2 százalékos Fibo-szint.

A Magyar Telekom grafikonján fontos támaszok törtek le, egyrészt a dupla tető alakzat nyakvonala 367 forintnál, másrészt az emelkedő trendvonal és a 30 napos mozgóátlag. A következő fontos támasz 359 forintnál húzódik, egyelőre ott meg is akadt a csökkenés, azonban az alakzati célárfolyam a 345–350 forintos tartományra mutat.