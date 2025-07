Trump és Musk vitáján Jeff Bezos kaszálhat nagyot – persze csak ha képes a cége kiváltani a SpaceX-et

Tisztviselők új belépőkkel is tárgyalnak az űriparban, mint a Stoke Space vagy a Rocket Lab, melyek pályázhatnak a műholdak pályára állítására, és

a későbbiekben akár minden egyes kilövésre versenyt írhatnak ki.

A program és más katonai képességek céljából azonban a műholdak gyártásának felpörgetése is sürgető. Tavaly a kongresszus 13 milliárd dollárt különített el a műholdas kommunikációval kapcsolatos szolgáltatások megvételére, ami óriási növekedés a korábbi 900 millió dollárhoz képest.

A klasszikus hadiipari cégek is sorban állnak a szerződésekért

A csillagháborús tervekből a hagyományos hadiipari cégek is kivennék a részüket, mint a Northrop Grumman, a Lockheed Martin vagy épp a L3Harris. Az utóbbi vezére, Kenneth Bedingfield szerint a cég rakétafigyelmeztető és -követő technológiája iránt óriási a kereslet, és az várhatóan nagy szerepet kap majd az Aranykupolában is.

A Northrop mindeközben űrből indított elfogó technológiával kísérletezik, és a Lockheed űripari vezetője is arról beszélt, hogy a cég kész részt venni a programban. A kezdeményezésben több, a Szilícium-völgyből indult startup is részt vehet, mint a Palantir vagy az Anduril, ám ha a projektet a Trump-adminisztráció által várt sebességgel szeretnék megvalósítani, akkor a Patriot rakétákat gyártó RTX szerepe is kulcsfontosságú a cég vezetői szerint.