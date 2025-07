Egyensúlyozás a bóvli szélén: a román helyzet kísértetiesen hasonlít a 2006-ig tartó magyar gazdaságpolitikára

A folyó fizetési mérleg tetemes hiánya nagyfokú egyensúlytalanságot jelent, alapesetben az árfolyam leértékelődése következne a jelentős hiányból, amely alkalmazkodásra kényszerítené a gazdasági szereplőket, megdrágítaná az importot és javítaná az export versenyképességét, azonban a lej alacsony piaci forgalma, illetve a jegybank beavatkozása elodázta ezt a folyamatot, miközben a kiinduló alacsony adósságszint is teret biztosított a költségvetési lazításnak.

Az új román kormánynak megszorításokat kell végrehajtania

A politikai válság hozta felszínre a meglévő problémákat, amelyet a gyors gazdasági növekedés csak átmenetileg tudott elfedni. Várható volt, hogy az új kormánynak jelentős megszorításokat kell majd végrehajtania, a választási költekezés nem volt fenntartható hosszabb távon, ennek pedig meglesz a gazdasági ára, miközben a választások jelentős társadalmi feszültségekre is rámutattak, amelyeket a gazdasági növekedés nem tudott orvosolni.

A költségvetési hiány csökkentése most a legfontosabb feladat, ez vissza tudja szerezni a befektetői bizalmat, miközben a folyó fizetési mérleg deficitjét is mérsékli. Ehhez csökkenteni kell a kiadásokat és növelni a bevételeket az adók emelése révén, aminek természetszerűleg meglesznek a gazdasági következményei is lassabb gazdasági növekedés, romló – lassabb ütemben javuló – életszínvonal formájában. Eközben társadalmi feszültségek is sújtják az országot, ami az elmúlt időszak választásain is visszatükröződött, mivel nem minden társadalmi csoport részesült a fellendülésből, továbbra is jelentős egyenlőtlenségek jellemzik az országot.