Az Apple enged az EU-nak: jön az App Store-reform, elkerülhetik a napi bírságokat

Az Apple által bejelentett változtatások az App Store felületén a jelek szerint kielégítik az uniós versenyhatóság követelményeit, és a vállalat megúszhatja a súlyos napi bírságokat – értesült a Reuters. A lépések célja, hogy az iPhone-gyártó megfeleljen az EU digitális piacokat szabályozó új rendeletének (DMA), amely a technológiai nagyvállalatok hatalmának korlátozását célozza.

Az Európai Bizottság várhatóan jóváhagyja az Apple App Store-ral kapcsolatos új szabályait és díjszabását / Fotó: Gabby Jones / Bloomberg

Jelentős díjcsökkentés és külső fizetési utak jönnek az App Store-ra

Az Apple júniusban jelentette be, hogy új díjszabási rendszert vezet be az App Store-on belüli vásárlások után: az alapvető feldolgozási díj 20 százalék lesz, de ez akár 13 százalékra is csökkenhet a kisvállalkozásokat célzó programban részt vevő fejlesztők esetében.

A legnagyobb változás, hogy a fejlesztők immár tetszőleges számú linkkel irányíthatják a felhasználókat az App Store-on kívüli fizetési felületekre. Az ilyen, külső fizetéseket használó alkalmazások után 5 és15 százalék közötti díjat kell majd fizetniük az Apple-nek.

A változtatásokra azt követően került sor, hogy az Európai Bizottság áprilisban 500 millió eurós bírságot szabott ki az Apple-re a verseny korlátozása miatt, és 60 napos határidőt adott a korrekcióra.

A hatóság akkor azzal fenyegetett, hogy napi 5 százalékos, azaz hozzávetőleg 50 millió eurós bírságot szabhat ki, ha a cég nem tesz eleget az előírásoknak.

A bizottság várhatóan heteken belül jóváhagyja az Apple módosításait, bár a végső döntés időzítése még változhat. Hivatalos közlés szerint „minden lehetőség az asztalon van”, és az értékelés még tart. Az Apple egyelőre nem kommentálta a fejleményeket, korábban viszont bírálta a szabályozókat, amiért azok „megszabják, hogyan működtetheti” saját áruházát.