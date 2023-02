Alighogy tőzsdére lépett, már meg is van a Brera Holdings első új szerzeménye, nem sokáig csücsültek tehát elsődleges tőzsdei bevezetésből (IPO) összekalapozott 7,5 millió dolláron. De ne szaladjunk ennyire előre. A 2022-ben Dublinban alapított Brera Holdingsot Milánóból irányítják, s eleve azzal a céllal hozták létre, hogy szépreményű futballklubokat vásároljon meg és üzemeltessen. És alakítson ki belőlük ütőképes portfóliót. Nem is akármilyent, hanem globálisat. Működési területként Dél-Amerikát, Afrikát és Közép-Kelet-Európát jelölték meg, így felbukkanásuk akár Magyarországon sem keltene meglepetést.

A szentély bejárata, a Brera labdarúgóinak otthona, a Milánó szívében lévő Arena Civica.

Fotó: Shutterstock

A deklarált célok között szerepeltetik a tornagyőzelmeket, kisebb trófeákat, a szponzorációs tevékenységet és a magasabban jegyzett futballklubok számára történő tanácsadást, játékoseladásokat. Valamit nagyon tudhatnak a dubliniak, akik egyszersmind tősgyökeres olaszok lehetnek az igazgatóság összetételéből ítélve. Kifelé a Brerát Sergio Scalpelli vezérigazgató és a stratégiai igazgatóként dolgozó Alessandro Aleotti cégalapító képviseli, ők menedzselték le a tavaly decemberben elindított IPO folyamatát is.

A Brera másfél millió darab B osztályú törzsrészvényt kínált fel a befektetőknek 4 és 6 dollár közötti egységáron,

kikötve, hogy élénk érdeklődés esetén további 225 ezer részvény eladására hatalmazza fel a jegyzést főszervezőként bonyolító céget. No nem az ilyen ügyekben nagy szakmai tekintélynek számító Goldman Sachsot, hanem egy jóval kisebb méretű befektetési bankot, a kaliforniai székhelyű Boustead Securitiest. Amely jól végezte a dolgát, bár az említett, „green shoe” opció lehívására kapott 45 nap hivatalosan még nem járt le.

A lényeg, hogy január 27-én, a technológiai részvényekkel zsúfolt New York-i elektronikus tőzsdén, a Nasdaqon meg is kezdődhetett a kereskedés a Brera Holding papírjaival, miután előző nap az 5 dolláros eladási árat véglegesítették. Ezen is nyitottak, majd egy 8 százalékos kora délelőtti miniralival 5,40 dollárig futottak fel, de ott megállt a tudás, kora délutánra 3,70 dollárig szánkázott az árfolyam, hogy aztán onnan 4,82 dollárra kapaszkodjon fel a tőzsdezárásra.

Nagyjából ez minden, ami a részvénypiaci pályafutásról eddig elmondható,

a Brera Holdings árfolyama ugyanis immár két és fél hete beszorult a 2,65-2,82 dollár közötti sávba, piaci értéke pedig 9,1 millió dollárra olvadt.

Még annyi, hogy az ünnepélyes becsengetési aktust is megejtették a Nasdaq Times Square-en lévő központjában, befektetőik és munkatársaik körében. Erre már február 9-én került sor. Kis cég, vélhetően ekkorra kapott időpontot. A csengő körül tüsténkedő emberek között felbukkant egy futballvilágból igen ismerős arc, méghozzá Goran Pandevé

Pandev az Internazionalével 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert, hosszú pályafutása során játszott még többi között a Lazióban, a Napoliban a Genoában és a Parmában, ahonnan tavaly, 549 mérkőzéssel a lábában, 38 évesen vonult vissza. Pluszban 122-szer ölthette fel az észak-macedón válogatott szerelését.

Pandev igazi csatárlegendának, példaképnek számít, aki már pályafutása vége felé a jövőjére is gondolt.

Megalapította 2010-ben a Fudbalski Klub Akademija Pandev-et, amit hasonlóképpen kell elképzelni, mint a felcsúti Puskás Akadémiát, csak jóval szerényebb körülmények között, saját stadion nélkül. Az észak-macedón csapat piaci értéke 3,01 millió euró, a felcsútié 14,78 millió a Transfermarkt friss adatai szerint.

A klubnál folyik utánpótlásképzés, de onnan nem sűrűn kerülnek a profikból álló első csapatba labdarúgók. Ott játszik viszont Sasko Pandev, Goran 50 ezer eurót érő öccse. Az észak-macedón bajnokság második helyét a tavalyi kiírásban megcsípő Akademija Pandev a nemzetközi kupákban is megmérette magát, de 2020-ban és 2022-ben is az első körben simán búcsúzott Európától.

Goran Pandev már az üzleti szférában kamatoztatja a futballpályákon megcsodált tudását.

Fotó: Vadim Ghirda/Pool/Getty Images

A csapat most sem teljesít kiemelkedően, a 9. helyen áll és két pont választja el kiesőzónától. Február 9-én az is kiderült, hogy Pandev 1,35 százalékos részesedéssel bír a Brera Holdingsban, amelyben független igazgatósági tagságot is kapott. Egy hét sem telt el, már jött a nagy bejelentés, hogy

a Brera Holdings szándéknyilatkozatot írt alá Pandevvel a futballklub megvásárlásáról.

Sergio Scalpelli vezérigazgató nagy jelentőségű üzletről beszélt, amely megnyitja az Akademija Pandev előtt az európai átigazolási piacot és természetesen trófeákból sem lesz hiány. Pandev nem adta a nevét a vállalkozáshoz – nem is kérték –, így az Brera FC néven folytatja pályafutását, miután a szándéknyilatkozatból szerződés lesz. A vételárról nem esett szó a Brera Holdings közleményében.

Nem feledkezhetünk meg a Brera első klubfelvásárlásáról sem, amelynek keretében

az AC Milan és az Internazionale mögött Milánó harmadik számú csapata került a portfóliójukba tavaly júliusban.

Az FC Brera azonban másik kávéház: amatőr ligában szerepel, eredményeit nem követi sem a Livescore.com, sem az Eredmenyek.com. A Milánó szívében, Italia legrégibb futballstadionjában játszanak, igaz az Arena Civica kialakításával inkább atlétikát szolgálja. A Brera Holdingnak szerény céljai vannak, a világ minden táján Brera FC-ket vásárolnak alacsonyabb osztályokban, egy-egy kinevelt tehetség eladásával pedig évekre biztosítják az illető csapat büdzséjét.

A Brera FC otthona, az 1806-ban felépített milánói Arena Civica.

A szuvenírekból biztos nem gazdagodnak meg, a Brera mezeket, sálat, könyveket és fityegővel kínáló webshopban nincsenek árak, azt emailen kell megérdeklődni. Harminc euró alatt viszont szóba sem állnak az érdeklődővel a négy nyelvű (!) honlapon.

A milánói Brera sem tör az olasz futballpiramis csúcsára,

ahhoz nincsenek meg a lehetőségei, de a szándék is hiányzik. Így aztán akár évtizedeket is lehet várni, mire két Brera FC-t összesorsolnak valamelyik kupasorozatban. Akkor talán a részvényesek is számíthatnak majd némi osztalékra.