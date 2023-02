A repülő motorkerékpárokat gyártó japán startup, az Aerwins Technologies a Pono Capital nevű amerikai céggel való egyesülés révén megjelenik az amerikai Nasdaq tőzsdén. A kereskedés jövő hétfőn indul.

Fotó: Mandoga Media

Így az Aerwins lett a Nasdaq ötödik japán vállalata.

A vállalat piaci kapitalizációja várhatóan legalább 600 millió dollár lesz. A startup eredetileg a japán tőzsdei bevezetést fontolgatta, de a folyamat lassúsága miatt úgy döntött, hogy SPAC-ügyleten keresztül a Nasdaqot veszi célba. Az ügylet egy olyan időszakban jön létre, amikor a hasonló profilú startupok finanszírozása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.

A tevékenységet nem végző, viszont fialtatni való tőkével kitömött SPAC-ok – mint a Pono – nyilvános kibocsátások keretében gyűjtenek pénzt és mennek tőzsdére, ahol egy ígéretes magánvállalkozással fuzionálva aktivizálódnak, megkönnyítve és lerövidítve a céltársaság tőzsdére menetelésnek idejét – írja a Reuters.

A japán startupot 2016-ban dróngyártóként alapították, majd a tevékenységét az eVTOL járművekre is kiterjesztette. A média figyelmét másfél éve keltették fel, amikor bemutatták Xturismo névre keresztelt repülő motorjukat. A 300 kilogrammos, légpárnás, propellerekre szerelt karosszériás eVTOL járművet 555 ezer dollárért – több mint 195 millió forintért – árulják. Állításuk szerint 40 percig is képes repülni és 100 km/óra sebességgel lehet vele száguldozni a föld fölött. A vállalat a repülő motort a mentőszolgálat munkatársainak ajánlja, valamint szerintük az infrastruktúra ellenőrzésére is alkalmas.

A VTOL-eszközök kifutópálya nélkül képesek helyben fel- és leszállni, idesorolhatók a helikopterek is. Az elektromos meghajtású VTOL-járműveket eVTOL-nak nevezik. Ezek jóval precízebbek és halkabbak a helikopterekhez képest, így ideálisnak a légi taxis és repülő autós megoldásokhoz. A technológia még gyerekcipőben jár, de egyre futurisztikusabb eszközöket mutatnak be, és az előrejelzések szerint a 2030-as években megszaporodhat a repülő autók és motorok jelenléte, míg ezeket addig csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak.