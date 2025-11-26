A jelenlegi magasabb inflációs és bizonytalan környezetben a fogyasztók tudatosabban költekeznek, de nem vágják vissza a fogyasztásukat. Az infláció miatt az Egyesült Államokban megfigyelhető az úgynevezett „trade-down” viselkedés: sok vásárló – beleértve a tehetősebb rétegeket is – áttér a prémiumboltokból az olyan diszkont- és tömegmárkákhoz, mint a Walmart, hogy spóroljon.

Kiugró eredményekkel készül a Walmart az ünnepi szezonra / Fotó: Artyooran

A Walmart kiemelte, hogy míg az alacsony jövedelműek kiadásai visszafogottabbak, a közepes és magas jövedelmű vásárlók egyre gyakrabban térnek be hozzájuk az alacsonyabb árak miatt. Ez a trend a Walmartnak kedvez, hiszen

széles kínálatával

és méretgazdaságosságával

képes az árakat alacsonyan tartani, részben még a vámemelések hatását is magára vállalva. A makrokörnyezet másik pozitív aspektusa, hogy az ünnepi szezon kilátásai is szilárdak: az Országos Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) előrejelzése szerint az idei ünnepi kiskereskedelmi forgalom 3,7–4,2 százalékkal növekedhet az előző évhez képest, elérve az 1000 milliárd dollárt.

Forrás: Equilor

Fontos megjegyezni, a Walmart stabil osztalékfizető is: több mint 50 éve folyamatosan emeli osztalékát, így az úgynevezett „Dividend King” státusszal is rendelkezik. Jelenleg ugyan az osztalékhozam viszonylag alacsony (kb. 0,9 százalék éves szinten a részvényárfolyamra vetítve), de az erős szabad cash flow lehetővé teszi a menedzsment számára, hogy fenntarthatóan növelje az osztalékot, és szükség esetén saját részvényeket vásároljon vissza.

A vállalat legutóbbi harmadik negyedéves gyorsjelentése jócskán felülmúlta a Wall Street várakozásait. Az amerikai összehasonlítható eladások a negyedévben 4,40 százalékkal emelkedtek, a bevételek 5,84 százalékos, a 0,62 dolláros EPS pedig 6,77 százalékos növekedést mutatott. A Walmart a kifejezetten jó eredmények mellett az éves előrejelzését is felfelé korrigálta, a bevételek esetében 4,80–5,10 százalékra (korábban 3,75–4,75 százalék), a működési eredmény esetében 4,80–5,50 százalékra (korábban (3,50–5,50 százalék) emelte meg a menedzsment a várakozásait.