Bejelentés: Magyarországra érkezik az utolsó Leopard tank, de ezzel nincs vége: régóta várt katonai program indul el, új nagyvasakat kap a honvédség
A magyar haderő eszközparkja a néhány évvel előtti képéhez képest is megváltozott – mondta. Kifejtette, "ráncfelvarrás előtt áll vagy alatt van" a katonák egyéni felszerelése, ami "a nemzeti hagyományainkat is tükrözi".
A szárazföldi erőknél "lényegében minden nagyvasat" kicseréltek, amelyeknek a legnagyobb része már meg is érkezett.
A következő héten fogják átvenni az utolsó Leopardot, amivel a flotta teljessé válik, folyamatosan érkeznek a Linxek, emellett jövőre elindult a Tátra program, ami a nagy tehergépjárművek területén hoz majd lényeges változást.
A légierő pedig értékes, kiváló és magas minőségű új eszközökkel bővült - sorolta.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az eszközök önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsenek kidolgozva a megfelelő eljárások, ha nincs toborzás, ha nincs megfelelő kiképzés vagy nincsenek megfelelően karbantartva az eszközök.Elmondta, hogy a haderőfejlesztés egyik visszacsatolása volt az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat, ami a rendszerváltás óta végrehajtott legnagyobb és sikeres gyakorlat volt idehaza.
A miniszter beszélt arról is, számos olyan terület van még, amire több energiát, pénzt kell fordítani.
Ugyanakkor visszavonhatatlanul hatalmas lépéseket tettünk előre az elmúlt években és ez mindenképpen a Magyar Honvédség javát és ezen keresztül az ország javát szolgálja
Kitért arra is, hogy Magyarországon 18 ezer nyugállományú katona, illetve honvédelmi alkalmazott él. "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden eddig ismert és megkapott rekreációs, szociális és kegyeleti gondoskodás továbbra is rendelkezésre álljon" - mondta, hozzátéve, hogy néhány területen újításokat vezetnek be. Ilyen újításnak nevezte egyebek mellett azt, hogy jövőre elindítanak egy kommunikációs programot, aminek a lényege, hogy minden idős és nyugdíjas katonát legalább negyedévente egyszer meglátogat a honvédség valamilyen képviselője.
Egyre többet költünk a Honvédségre
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta,
Magyarország 2014-ben vállalta, hogy a GDP 2 százalékát védelemre fogja fordítani.
Ezt egy évvel az ígért 2024-es dátum előtt elérte az ország és azóta is tartja. A hágai csúcson pedig vállalta Magyarország, hogy a következő tíz évben a 3,5 százalék felé indul el. Ennek a tervezési folyamata még előttünk áll - mondta.
A miniszter a most szolgálatot teljesítőkre kitérve azt mondta, februárban meg fogják kapni az arra jogosultak a fegyverpénzt, ami hathavi összeget jelent.
Bemutatták az új szupertankot
A Bundeswehr 123 darabot rendelt a tankból. Bemutatták a Leopard 2A8-at, amely Trophy aktív védelmi rendszerrel, korszerűbb páncélzattal és teljesen új digitális tűzvezető rendszerrel érkezik. A német–francia KNDS védelmi konszern bemutatta a Leopard 2 fő harckocsi legújabb, a Leopard 2A8 jelzésű változatát. A cég szerint ez az első teljesen új építésű Leopard 1992 óta, mivel az elmúlt több mint 30 évben a Leopard 2 minden újabb változata (pl. 2A5, 2A6, 2A7) régi, már korábban legyártott és szolgálatban álló tankok alapos átépítésével, modernizálásával készült.
A mostani 2A8-asok viszont gyárilag, elejétől a végéig újként gördülnek le a gyártósorról.
A DefenseNews emlékeztet: a Bundeswehr 123 darab 2A8-at rendelt, a szállítmányok 2027-ben indulnak és 2030-ig tartanak. A közel 70 tonnás harcjármű legfontosabb újdonsága az izraeli Rafael Trophy aktív védelmi rendszere (APS), amely a bejövő páncéltörő rakétákat és lövedékeket még a találat előtt semlegesíti.