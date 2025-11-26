Bejelentés: Magyarországra érkezik az utolsó Leopard tank, de ezzel nincs vége: régóta várt katonai program indul el, új nagyvasakat kap a honvédség

A magyar haderő eszközparkja a néhány évvel előtti képéhez képest is megváltozott – mondta. Kifejtette, "ráncfelvarrás előtt áll vagy alatt van" a katonák egyéni felszerelése, ami "a nemzeti hagyományainkat is tükrözi".

Honvédség: megérkezett az utolsó Leopard is / Fotó: AFP

A szárazföldi erőknél "lényegében minden nagyvasat" kicseréltek, amelyeknek a legnagyobb része már meg is érkezett.

A következő héten fogják átvenni az utolsó Leopardot, amivel a flotta teljessé válik, folyamatosan érkeznek a Linxek, emellett jövőre elindult a Tátra program, ami a nagy tehergépjárművek területén hoz majd lényeges változást.

A légierő pedig értékes, kiváló és magas minőségű új eszközökkel bővült - sorolta.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az eszközök önmagukban nem sokat jelentenek, ha nincsenek kidolgozva a megfelelő eljárások, ha nincs toborzás, ha nincs megfelelő kiképzés vagy nincsenek megfelelően karbantartva az eszközök.Elmondta, hogy a haderőfejlesztés egyik visszacsatolása volt az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat, ami a rendszerváltás óta végrehajtott legnagyobb és sikeres gyakorlat volt idehaza.

A miniszter beszélt arról is, számos olyan terület van még, amire több energiát, pénzt kell fordítani.

Ugyanakkor visszavonhatatlanul hatalmas lépéseket tettünk előre az elmúlt években és ez mindenképpen a Magyar Honvédség javát és ezen keresztül az ország javát szolgálja

- mondta.

Kitért arra is, hogy Magyarországon 18 ezer nyugállományú katona, illetve honvédelmi alkalmazott él. "Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden eddig ismert és megkapott rekreációs, szociális és kegyeleti gondoskodás továbbra is rendelkezésre álljon" - mondta, hozzátéve, hogy néhány területen újításokat vezetnek be. Ilyen újításnak nevezte egyebek mellett azt, hogy jövőre elindítanak egy kommunikációs programot, aminek a lényege, hogy minden idős és nyugdíjas katonát legalább negyedévente egyszer meglátogat a honvédség valamilyen képviselője.

Egyre többet költünk a Honvédségre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta,

Magyarország 2014-ben vállalta, hogy a GDP 2 százalékát védelemre fogja fordítani.

Ezt egy évvel az ígért 2024-es dátum előtt elérte az ország és azóta is tartja. A hágai csúcson pedig vállalta Magyarország, hogy a következő tíz évben a 3,5 százalék felé indul el. Ennek a tervezési folyamata még előttünk áll - mondta.