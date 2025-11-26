Négysávos gyorsforgalmivá építenék át Magyarország legbalesetveszélyesebb főútját: ennek az olaszok és a németek is örülni fognak – de van egy nagy baj vele
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 8-as főút fejlesztéséről rendezett fórumot megelőzően azt mondta, számtalan ok szól amellett, hogy a 8-as út fejlesztése rövid határidőn belül megtörténjen.
Ilyen például, hogy
ez a legrövidebb összekötő út az északolasz, délnémet térségek felé, amelyek az Európai Unió legdinamikusabban fejlődő területei.
A mihamarabbi fejlesztés mellett szól az is, hogy a 8-as főút, amely az M1-es autópálya leghatékonyabb tehermentesítője is, az egyik legveszélyesebb közút Magyarországon – tette hozzá.
Hangsúlyozta: a fórum célja, hogy meggyőzzék a kormány más döntéshozóit, köztük az Építési és Közlekedési Minisztérium jelen lévő képviselőit, hogy gyorsítsák fel az előkészítést, és minél előbb kezdjék meg a kivitelezést.
A tárcavezető felidézte, hogy 2014 őszén adták át a 8-as főút legutóbbi szakaszát Herend közelében. Azóta folyik az előkészítése a Herend–Devecser szakasznak.
Ám csalódással vettük tudomásul, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházási kerettervében a 2030–2035 közötti időszakra tervezik a megvalósítást
– mondta.
Simon Attila a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a Veszprémet a nyugati határral összekötő 8-as főúton, amely jelenleg túlnyomórészt kétsávos, évente több mint 7 millió jármű közlekedik, 10-12 millió tonna árut szállítanak rajta. Az úttal érintett vármegyéknek az országos GDP-részesedése mintegy 10-12 százalékos, ez is mutatja, hogy nagyon fontos lenne az útszakasz további bővítése – hangzott el.
Újabb főutat négysávosít a kormány: a Balaton egyik legfontosabb útépítése indul el
Új szakaszba lépett az előkészítés. A 8-as főút négysávosítása növeli a forgalombiztonságot, és segíti az ipari központok elérhetőségét. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal október 21-én jóváhagyta a 8-as főút négysávosításához kapcsolódó tíz műtárgy kiviteli terveit Herend és Devecser között, így a projekt a kivitelezés előkészítésének új fázisába lépett. A tervezési és engedélyezési munkákra nettó 2,45 milliárd forint állami forrás áll rendelkezésre.
A Veol írása felidézi, hogy Veszprém és Körmend között több ütemben, négysávosítással, elkerülőkkel és burkolatmegerősítéssel zajlik a 8-as főút fejlesztése. A Herend–Devecser közötti ütem az országos közúti tengely része, amely már a 1222/2011. (VI. 29.) kormányhatározatban is szerepelt, és az Építési és Közlekedési Minisztérium 2035-ig szóló beruházási programjában is kiemelt helyet kapott.
A tárca 280 milliárd forintot szán a Devecser–Szemenye és Szemenye–Körmend szakaszok négysávosítására.