Deviza
EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.31 -0.14% RON/HUF75.04 -0.01% CZK/HUF15.81 +0.06% EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.31 -0.14% RON/HUF75.04 -0.01% CZK/HUF15.81 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,055.57 +0.41% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,942 +0.61% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS476.5 -0.94% ANY7,300 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,440.82 +0.11% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,337.07 +0.12% BUX109,055.57 +0.41% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,942 +0.61% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS476.5 -0.94% ANY7,300 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,440.82 +0.11% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,337.07 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megszorítócsomag
Tisza Párt
Orbán Viktor

Orbán Viktor közzétette az 1300 milliárdos listát: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett a Tisza Párt által állítólagosan előkészített megszorító csomagra, amely többek között a családi adókedvezmény 30 százalékos csökkentését, valamint eb- és macskaadó bevezetését tartalmazza. A miniszterelnök szerint a csomag emellett privatizálná az egészségügyet és a nyugdíjrendszert.
VG
2025.11.26, 08:08
Frissítve: 2025.11.26, 08:36

„Minden amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról! Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!” – írta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor közzétette az 1300 milliárdos listát: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”
Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Szerinte az ellenzéki párt progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetne be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója. Hozzátette: egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit.

A kormányfő úgy véli, hogy jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját. 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Húszszázalékos özvegyinyugdíj-adót vezetnének be

 – írta a kormányfő. Hozzátette: bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább).

Orbán szerint az ellenzéki párt kormányzása alatt privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Ezt nagyon nem akarta Magyar Péter: nyilvánosságra hozhatták a Tisza titkos gazdasági programját

Úgy tűnik, minden igaz volt, ami kiszivárgott. A Tisza Párt gazdasági programja radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. Magyar Péter pártja tagadja, hogy ők készítették volna a napvilágra került dokumentumot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu