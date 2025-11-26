Hiába fenyegetett Kína, őrült fegyverkezésbe kezdett az ősellensége: Amerika dörzsölheti a tenyerét – megépül a Taiwan Dome

Laj Csing-tö tajvani elnök szerdán bejelentette, hogy kormánya 40 milliárd dolláros pótlólagos védelmi kiadást javasol több évre felosztva, hogy ezzel is elrettentse Kínát egy esetleges inváziótól.

Tajvani katonák / Fotó: Anadolu via AFP

Tajvan az elmúlt évtizedben növelte védelmi kiadásait a kínai katonai nyomás fokozódása miatt, miközben Donald Trump amerikai elnök kormánya arra ösztönzi Tajpejt, hogy tegyen még többet saját védelme érdekében.

A többletkiadásokat egyebek között amerikai fegyverek beszerzésére fordítják, és megépítenek egy felderítő- és elfogóképességgel rendelkező légvédelmi rendszert, a Taiwan Dome-ot – mondta a tajvani elnök, aki szerint a pótlólagos 40 milliárd dollárt nyolc év alatt költik el 2026-tól. A GDP-hez képest a védelmi kiadások a jövő évi 3,3 százalékról a tervek szerint 5 százalékra emelkednek éveken belül.

Ugyancsak szerdán Wellington Koo tajvani nemzetvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a 40 milliárd dollár pótlólagos forrást egyebek között precíziós rakéták vásárlására, illetve olyan rendszerek beszerzésére fordítják, amelyeket az Egyesült Államokkal közösen fejlesztenek ki.

Peking: Tajvan helyzete nem vita tárgy

Az orosz–ukrán háborúról és kétoldalú kérdésekről is egyeztetett az amerikai és a kínai elnök hétfőn telefonon. Hszi Csin-ping hétfői telefonhívásában egyértelművé tette Donald Trumpnak: Tajvan helyzete szerinte nem vita tárgya, hanem a második világháború utáni nemzetközi rend alapvető eleme.

Hszi Csin-ping pontosan fogalmazott, hogy a sziget visszatérése Kínához Peking világrenddel kapcsolatos víziójának kulcsfontosságú része. A tajvani miniszterelnök erre a kijelentésre reagálva kedden leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját.