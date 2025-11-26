Erre senki sincs felkészülve: így akarják átalakítani a nyugdíjrendszert Magyarországon, az egészségbiztosítás se ússza meg – itt a terv a teljes privatizációról

Magánosítaná a teljes társadalombiztosítást Magyar Péter pártja, vagyis az egészségbiztosítást és a nyugdíjrendszert is – ez derül ki abból a több száz oldalas iratból, amely a Tisza szakmai elképzeléseit foglalja össze. A dokumentum bátran nevezhető baloldali megszorítócsomagnak: 1300 milliárdos elvonás szerepel benne, amit adó- és járulékemeléssel, valamint a közterhek széles körű, rendszerszintű átrendezésével valósítanának meg a tervezet kiötlői.

Nyugdíjrendszer: így akarják átalakítani Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A több száz oldalas tiszás tervgyűjteményt az Index mellett lapunk is megszerezte, és be is mutattunk már néhány drasztikus részletet. Egyik írásunkban a Tisza párt tervei között szereplő vagyonadót elemeztük, és arra jutottunk, hogy az új elvonás már a középosztálynak és a közepes vállalkozói rétegnek is nagyon fájna. De írtunk arról is, hogy a tervezet 32 százalékos áfát tartalmaz, amihez még jövedékiadó-emelés is kapcsolódna, így aztán brutálisan megdrágulna a cigaretta és az alkohol.

Magyar Péter ugyan igyekezett cáfolni, hogy közük lenne a csomaghoz, mostani írásunkban áttekintjük, hogy a papírra vetetett, aprólékosan kidolgozott és a Tiszának tulajdonított tervek szerint mihez kezdenének a nyugdíjrendszerrel. Lássuk részletesen!

Nyugdíjrendszer: így akarják átalakítani Magyarországon

A Tisza gazdasági programjának megszövegezői kiindulópontként rögzítették, hogy idehaza nő az átlagéletkor, akárcsak a várható élettartam, miközben a születési ráta nem elég magas, így társadalmunk elöregedőben van. Folyamatosan emelkedik a nyugdíjra fordítandó összeg, mindezek alapján pedig arra jutottak, hogy a mai úgynevezett felosztó-kirovó rendszer – vagyis amikor az állam az aktívak járulékbefizetéseiből igyekszik fedezni a nyugdíjasok havi juttatását – nem tartható fenn sokáig.

A tiszás dokumentum a mostani nyugdíjrendszert stabilnak tartja ugyan, mégis a hosszabb távú kétségek miatt a teljes felforgatását javasolja. Mégpedig úgy, hogy az állam szerepét átvennék a magánbiztosítók, a magánnyugdíjpénztárak.

A pályakezdőknek az állami helyett egy magánnyugdíjpénztárba kellene belépniük. Oda fizetnének havonta rendszeresen, a bruttó bérük minimum 10, maximum 15 százalékát. A várható legalacsonyabb nyugdíj esetén is többet kellene leróniuk, mint a mostani rendszerben. A munkáltató tőlük nem vonna le járulékot, de nyugdíjat sem fizetne nekik az állam.