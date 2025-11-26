Elfogyott a munkaerő Európa egyik leggazdagabb országában, most külföldiek tízezreit akarják elcsábítani dolgozni: brutális a fizetés – ezek a nyitott állások

Vonzó fizetések, stabilitás és garantált munkahelyek. Svájc külföldi tehetségek fogadására készül, hogy betöltse a 2020 óta fennálló szakképzettmunkaerő-hiányt. A kórházaktól és szállodáktól kezdve a mérnöki cégekig a piac megnyílik a tapasztalt szakemberek és a friss diplomások előtt is – írja a Marie France.

Svájc: brutális mennyiségű betöltetlen állás van az alpesi országban / Fotó: robertharding via AFP

A legtöbb betöltetlen állás az egészségügyben, a turizmusban és a vendéglátásban összpontosul, de a technikusok, informatikai szakemberek és mérnökök is jó eséllyel tudnak elhelyezkedni.

A hatóságok ugyanakkor szkeptikusak: úgy vélik, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború elől menekültek nem lesznek elegendők a jelenlegi szakemberhiány pótlására. Egy beszédes példa: Svájcban minden negyedik orvos 60 év feletti, ami a keresletet növeli.

A legkeresettebb szakmák:

A legkeresettebb szakmák: Orvosok

Szakképzett munkavállalók

Számítógép-szerelők

Tanárok

Mérnökök

Vendéglátóipari szakemberek

Digitális szakértők

Értékesítők

Háztartási alkalmazottak

Hogyan lehet jelentkezni?

A legegyszerűbb út a svájci székhelyű toborzóügynökségeken, például az Adeccón keresztül történő jelentkezés. A határ környékén élő franciák akár ingázhatnak is: ez a keretrendszer kétoldalú megállapodásokon alapul, és ehhez egy úgynevezett G engedély megszerzése szükséges.

Ez a státusz külön szabályokat tartalmaz az egészségbiztosításra, a családi támogatásokra, a nyugdíjra és a munkanélküli-segélyre vonatkozóan. Az adózás tekintetében a szabályok kantononként és a Franciaországban, illetve Svájcban eltöltött időtől függően változnak; általában a svájci adók alacsonyabbak.