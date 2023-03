Dömpingáron szórták ki a Silicon Valley Bank (SVB) részvényeit csütörtökön a befektetők, ez oda vezetett, hogy a Szilícium-völgy legnagyobb bankja egyetlen napon több mint 60 százalékot veszített a piaci értékéből. Nem volt egyedül a problémájával. A négy legnagyobb amerikai bank piaci kapitalizációjából 52 milliárd dollár olvadt le ezen a csütörtökön. A KBW Nasdaq Bank index a legnagyobb zuhanását produkálta a pandémia kitörése óta. A PacWest Bancorp 25 százalékot esett, a First Republic Bank 17 százalékot, a Charles Schwab 13 százalékot, de még a JPMorgan Chase is bekapott egy 5,4 százalékos „buktát”. A bankszektor még a szörnyű hangulatban lefelé szánkázó széles piacot is alulmúlta.

Fotó: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

A bankszektor bukdácsolása Jerome Powell kétnapos kongresszusi meghallgatásának számlájára írható, a Fed elnöke nemcsak a további kamatemeléseket lengette be, de még azt is kihangsúlyozta, hogy a mérték sincs kőbe vésve. Az újabb agresszív inflációellenes kampány és az emelkedő kamatlábak leértékelik a régebbi kötvényeket,

melyekből a bankok sokat birtokolnak, és óriási, nem realizált veszteségen ülnek.

Mindent jól csináltak, mégis mindent elvesztettek: a kriptobarát Silvergate bukásának története A kriptotőzsdék kedvenc bankja nem a kriptokölcsönökbe bukott bele, hanem a szabályosan végzett hagyományos bankolási tevékenységbe. Mégis a kriptoszektor hibájából.

Elemzők szerint, önmagában az eszközök értékcsökkenése nem jelent problémát a bankok számára, kivéve azt az esetet, ha eladásra kényszerülnek, hogy ebből fedezzék a betétesek kifizetését. Márpedig az ügyfelek egyre inkább a magasabb hozamú alternatívákat választják a bankbetétek helyett. Az SVB azért lett csütörtökön az eladók martaléka, mert szerdán késő este közölte, hogy 1,8 milliárd dolláros adózás utáni veszteséget könyvel el befektetések értékesítéséből, amire azért kényszerült, mert a betétállománya a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott. Bár a bank eszközei és betétei 2021-ben még csaknem megduplázódtak, ám ebből nagy összegeket öntött az SVB az amerikai kincstárjegyekbe és más, államilag támogatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba. A Fed kamatemelési periódusa azonban megtépázta a technológiai startupokat és az SVB által kiszolgált kockázatitőke-társaságokat. Egyes kockázatitőke-befektetők

likviditási aggályokra hivatkozva

azt tanácsolták a startupoknak, hogy vonják ki a pénzüket az SVB-ből. Tetézte a bajt, hogy az SVB éppen most próbál 2,25 milliárd dollár friss tőkét bevonni részvények kibocsátásával.

Az amerikai számviteli szabályok szerint a bankok nem szenvednek veszteséget a kötvényportfólión, ha lejáratig képesek megtartani a papírokat. A „lejáratig tartott” és az „értékesíthető” minősítés hosszú ideig elfedi a valós likviditási problémákat, ezért a befektetők gyakran meglepődve értesülnek a realizált veszteség mértékéről.

Lassan halmozódó értékelési problémák zúdulnak egyik napról a másikra a piacra.

Az SVB esetében is tetemes halmozódás történt a tavalyi évben, de ezt csak azok látták, akik szorgalmasan böngészték a bank pénzügyi jelentéseit.

A Federal Deposit Insurance februárban arról számolt be, hogy az amerikai bankok nem realizált vesztesége az úgymond értékesíthető és lejáratig tartható értékpapírokon tavaly december végén 620 milliárd dollár volt, míg egy évvel korábban csupán 8 milliárd dollár. Elemzők szerint

a kötvényboom a pandémia idején feltornyosult betétállomány következménye.

A szövetségi szinten biztosított bankbetétek állománya 2019 és 2021 között 38 százalékkal bővült, míg a hitelek csak 7 százalékkal nőttek. A fölös készpénzt a bankok állampapírokba tolták, ezen a soron 53 százalékos volt a növekedés. Most megpróbálják kiülni a nem realizált veszteséget, amíg a kamatkörnyezet jobbra nem fordul.

Pénteken már az európai bankszektort is maga alá temette a csütörtöki tengerentúli árfolyamomlás.

A Deutsche Bank délelőtt 7,85 százalékot zuhant, a Raiffeisen 3,35 százalékot, az Erste 3,26 százalékot, az OTP 1,31 százalékot. A szektort leképező Euro Stoxx Banks Index 4,17 százalékot.