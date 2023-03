Továbbra is meghatározza a kriptopiac mozgásának irányát irányt az FTX csődje. Az egyik vezető kereskedelmi platform még múlt novemberben dőlt be, a „kriptolovagok” szemét azonban kinyitotta néhány addig is ismert, ám nem hangsúlyozott részletre – írja a Bloomberg.

Fotó: Vitalij Szova

Az teljesen természetes, hogy a hagyományos piacokon dolgozó tanácsadók, társaságok rendelkeznek biztosítással, amelyek bizonyos mértékben kártalanítják ügyfeleiket, ha elveszítik a pénzüket. A kriptoközösségben azonban Sam-Bankman Fried cégének bedőlése kapcsán tudatosult, hogy

a digitális piacon üzletelők semmilyen védettséget sem élveznek, teljesen ki vannak téve saját, illetve tanácsadójuk döntései következményének.

Immár ott tartunk, hogy

a kriptopiacon aktív ügyfelek is védelmet keresnek. Persze nem találnak, ugyanis a biztosítók óvatosak.

A decentralizált finanszírozás rendszerében, azaz a DeFiben az 1100 milliárd dolláros digitális eszközérték minimális százalékára van bármilyen fedezet. A biztosítási protokollokban zárolt pénzeszközök összege körülbelül 300 millió dollár. De az sem teljesen világos, hogy kiket kellene biztosítani, ugyanis a a DeFi főkönyveket, illetve szoftvereket és okosszerződéseket használ a tranzakciók lebonyolítsára, és a folyamatban nem vesznek részt közvetítők – a hagyományos értelemben.

A tavalyi év ugyan rávilágított a biztosítások fontosságára, de mára az is kiderült, hogy a DeFi nagyon nehezen tudja megoldani a problémát

– hívta fel a figyelmet Riyad Carey, a Kaiko kriptoadat-szolgáltató elemzője. Egy protokoll védelmére ugyanis nincs meg a szakma pontos válasza.

Azért vannak szereplők

A legnagyobb DeFi-biztosítási szolgáltató a Nexus Mutual. A cég nagyjából 5 millió dollárnyi követelést fizetett ki az FTX és a kriptohitelező BlockFi csődje miatt. További 2 millió dollár kifizetést még valószínűsíteni lehet, de ezek a számok eltörpülnek az FTX csődjekor emlegetett összegektől.

Még a kriptovilágot jól ismerő Nexus Mutual szakemberei is úgy döntöttek, hogy nem nyújtanak fedezetet a „stablecoinok”, azaz egy hagyományos eszköz értékét követő eszközök és a különböző blokkláncokat összekötő szoftverhidak számára.

Mindkét szegmens ugyanis mélyrepülésbe került tavaly: a TerraUSD stablecoin 60 milliárdot zuhant, míg a becslések szerint a láncokat összekötő hidak feltörése a becsült összes lopás értékének több mint 6 plusz nulla százalékát tette ki, a keletkezett kár 2 milliárd dollár fölött van.

Emellett a társaságnál a januári bevételek 4,7 millió dollárral meghaladták a kifizetések, ugyanakkor a menedzsment szerint összességében elegendő forrással rendelkeznek, hogy teljesítsék a kifizetéseket.

A lefelé mutató trendre, a digitális eszközök népszerűségének valószínűleg átmeneti megtorpanására utal, hogy a nagy kriptotőzsdék bitcoin- és ethereumtartalékai csökkentek az FTX-botrány óta, azaz a befektetők tömegesen vették ki tokenjeiket a platformokról.