A várakozásoknak megfelelően idegesek a piacok, a BUX is mínuszban nyitott. A nagyok közül az esést az OTP Bank vezeti, a kereskedés kezdete utáni percekben közel 2 százalék volt a mínusz, ez később az 5 százalékot is meghaladta, ezzel elesett a 9000 forintos szint. A hétvégén bejelentett Credit Suisse-felvásárlást követően lefelé tartanak a globális részvénypiacok is.



Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lendületből vitte át reggel a 400-as szintet az euró–forint keresztárfolyam, majd kismértékben visszakorrigált a jegyzés, de csak azért, hogy újra 402 fölé kerüljön.

A befektetők továbbra is kerülik a kockázatos eszközöket, ennek megfelelően remekelnek a menedéknek tartott befektetések: az arany unciánként árfolyama átlépte a 2000 dollárt (1,6 százalékkal drágult) és ralizik a Bitcoin is, amelynek a kurzusa 28 400 dollár felett is járt, közel 4 százalékos emelkedés mellett. A többi kriptopénznél szintén hasonló tendencia mutatkozik, a gyengülő dollár adhat további segítséget a kriptodevizák számára.

A piaci volatilitást leképező VIX index november óta nem látott magas szintre, 27 pontra emelkedett.

A német piacon is adják a részvényeket, az esést a bankok vezetik, a Deutsche három és fél, míg a Commerzbank 2,3 százalékkal ér kevesebbet a pénteki záróárhoz képest. A menekülőút végén láthatóan a német államkötvények vannak, a 2 éves Bund hozama 2,15 százalékra jött le, azok után, hogy a múlt szerdán még 3 százalékon állt.

A KBC Equitas szakértői így fogalmazták meg a várakozásaikat: a befektetők a bankok körüli események mellett a Fed következő lépésére figyelhetnek, a kötvényhozamok alaposan bezuhantak, ez pedig enyhülést jelezhet előre a jegybanki monetáris politika kapcsán. Múlt héten összességében nem tudtak már erőt mutatni a piacok, így ez a fajta visszacsorgás akár tovább folytatódhat. A hétfő reggeli forintgyengülés is leginkább a gyenge piaci hangulatnak, valamint a bankszektorban felmerülő problémáknak tudható be – írták.

Az amerikai határidős indexek is negatív nyitást jeleznek, igaz, egyelőre nincs dráma: 0,5-0,7 százalékos csökkenés várható. A VIX-hez hasonlóan a novemberi árszint tért vissza az olajpiacra, a brent hordónkénti ára akkor járt utoljára olyan alacsonyan, mint most, vagyis 65 dollár alatt.

Az OTP Global Markets elemzői azt emelték ki, hogy

a pénzügyi krízis várhatóan fékezi a hitelezést, a növekedést és az inflációt is, egyre többen gondolják azt, hogy a nagy jegybankok kamatemelési ciklusa igen gyorsan véget ér majd. A kamatemelési várakozások enyhülése miatt hétfőn is folytatódott a hozamesés.