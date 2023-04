A BUX index a 44 500 pontos szintről két nap alatt közel 4 százalékot esett. A Magyar Telekom kivételével minden vezető részvény technikai képe semlegessé vagy negatívvá vált. A távközlési vállalat árfolyama viszont fontos ellenállási szintet lépett át, így tovább haladhat felfelé a következő időszakban. A Magyar Telekom jegyzése oldalazás után ismét felfelé indult, és átlépte a 403 forint közelében húzódó 61,8 százalékos Fibo-szintet. A következő potenciális ellenállás 410 forint alatt található, amely hamarosan elérhető lehet, majd akár át is törheti az árfolyam, az indikátorok jelenlegi állása legalábbis erre enged következtetni.

A 76,4 százalékos Fibo-szintről fordult le az OTP árfolyama, és már a 200 napos mozgóátlagot teszteli, amely 9639 forintnál képez meghatározó támaszt. Ha a következő időszakban szignifikánsan letörne a támasz, további csökkenés jöhet a 9200 forintos szint irányába, míg felül 9911 forintnál húzódik ellenállási szint.

A Richter árfolyama nem tudta áttörni a 200 napos mozgóátlagot, így az továbbra is fontos ellenállást képez 7993 forintnál.

A visszaesés során az árfolyam tesztelte az 50 napos mozgóátlagot, illetve egy korábbi emelkedő trendcsatorna alsó trendvonalát, ezek a 7630–7700 forintos zónában képeznek fontos támaszt. A technikai kép alapján könnyen elképzelhető, hogy innen ismét felfelé veszi az irányt az árfolyam.

A Mol árfolyama is élesen fordult le a 2730 forint közelében húzódó ellenállásokról, különösen a magenta színnel jelzett csökkenő trendvonal lényeges, de az 50 százalékos Fibo-szint is fogta az emelkedést. A korrekció során a 200 és az 50 napos mozgóátlag alá került az árfolyam, az utóbbi fölé vissza tudott kapaszkodni, így most 2650 forintnál húzódik támasz, és 2682 forintnál ellenállás.