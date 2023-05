Visszatért a bevételbővülés útjára a kínai technológiai óriás Tencent, amely a pandémia okozta zavarokat és a technológiai cégeket is elérő kínai szabályozói szigor következményeit is kiheverni látszik mostanra.

Fotó: Getty Images

A világ legnagyobb videójáték-gyártójának számító és több mint egymilliárd felhasználóval rendelkező, többfunkciós WeChat mobilplatformot üzemeltető társaság forgalma 11 százalékkal 150 milliárd jüanra nőtt, ami több mint egy éve a legjelentősebb bővülésnek számít. A 21,7 milliárd dollárnak megfelelő bevétel meghaladta az előzetes elemzői konszenzust is.

Nettó nyeresége a forgalommal azonos ütemben 25,83 milliárd jüanra emelkedett, ezen a soron viszont elmaradt a 29,67 milliárdos piaci várakozástól.

A gyorsan növekvő technológiai óriás tavaly könyvelt el először visszaesést a forgalmában, amit a rendkívül szigorú kínai zéró-Covid-politika, valamint a videójátékokra vonatkozó licencek állami befagyasztása okozott. Idén a meghatározó szegmens újra fellendülhet, tekintve, hogy a kormány tavaly év végén újraindította az engedélyek kiadását.

A játéküzletág már az év elején is profitálni tudott a videójáték-értékesítések kínai bővüléséből, amit az iparággal szembeni állami szigor enyhülése is támogatott. A gyártó két legnépszerűbb játéka, a Honour of Kings és a CrossFire egyaránt rekordbevételt hozott a konyhára az új kiegészítőknek és promócióknak köszönhetően. Az újabban piacra dobott szoftverek is számottevő bevétel- és felhasználóbővüléssel járultak hozzá az eredményhez.

Az üzletág belföldi forgalma 6 százalékkal nőtt, meghaladva a 35 milliárd jüant is, míg a nemzetközi értékesítés negyedével, 13,2 milliárd jüanra emelkedett. Az online hirdetésekből 17 százalékkal több pénz, 21 milliárd jüan folyt be a kasszába.

A fintech szegmens és az üzleti (felhő-) szolgáltatások értékesítése pedig 14 százalékkal, 48,7 milliárd jüanra bővült a folyamatos terjeszkedés eredményeként. A vállalat egyúttal azt is bejelentette, hogy júniustól 40 százalékkal visszavágja a felhőszolgáltatásainak díjait a versenytársak hasonló lépéseire reagálva ezzel.

2023 első negyedévében stabil bevételnövekedést értünk el, profitálva a belföldi fogyasztás fellendüléséből, miközben a videójáték-bevételeink javultak, hirdetési bevételeink pedig gyors növekedésnek indultak

– áll a Tencent közleményében.

A részvények 0,6 százalékos ereszkedéssel zárták a szerdai kereskedést a hongkongi börzén, idén viszont 8 százalékot emelkedett már az árfolyam.