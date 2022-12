A Tencent Holdings vezetésével kilőtt csütörtökön az ázsiai videójáték-gyártók részvénykurzusa, miután a kínai hatóság zöld utat adott a legújabb, kasszasikernek ígérkező játékok bevezetéshez, egyúttal felcsillantva a reményt, hogy Peking enyhíthet a világ legnagyobb „játékarénájának” szigorú szabályozásán.

Fotó: AFP

A Tencent volt csütörtökön a kínai technológiai részvények mozgását követő hongkongi Hang Seng Tech Index legjobban teljesítő papírja, mintegy 3 százalékos erősödéssel,

miután féltucat játékra kapott engedélyt, köztük a Valorant és a Nintendóval közösen fejlesztett Pokemon Unite című játék legújabb verziójára. Közel 3 százalékkal drágultak a Tencent egyik nagyrészvényesének, az Amszterdamban jegyzett Prosusnak a papírjai is.

Amióta Peking áprilisban újra elkezdte kiadni az engedélyeket, ez csupán a második alkalom volt, amikor a kínai technológiai óriás is megkapta a jóváhagyást a hihetetlen népszerűséget élvező játékokra. A Tencent kisebb riválisa, a NetEase szintén engedélyt kapott a Fantasy Life című játékára a decemberi csomagban.

Sőt, a kiadott engedélyek legutóbbi körébe több dél-koreai játék is bekerült, ami arra utal, hogy enyhülhetett a szabályozó külföldi szórakoztatóiparral kapcsolatos bizalmatlansága.

A szöuli tőzsdén jegyzett Netmarble árfolyama nem kevesebb mint 18 százalékkal ugrott meg, miután Ni No Kuni című játéka is kedvező elbírálásban részesült, emellett drágultak a rivális fejlesztők papírjai is, köztük például Tokióban a Nexon is több mint 4 százalékkal erősödött.

„Ez volt az első alkalom 2016 óta, hogy a koreai online játékok ilyen széles körű jóváhagyást kaptak” – írta An Je-min, az NH Investment & Securities elemzője befektetőknek szóló jegyzetében.

A kínai engedélyezések összességében rendkívül komoly lendületet adnak a játékiparnak

– tette hozzá.

Peking 2021-ben indított hadjáratot a technológiai ipar növekvő hatalmának megfékezésére. Az ezt követő szigorítás, amely egy év alatt tönkreverte az e-kereskedelemtől a fintechig a kapcsolódó iparágakat, sőt még az oktatást is sújtotta, 2021 augusztusában érte el az online játékokat.

A szabályozó szigorú intézkedéseket vezetett be, például a kiskorúak játékidejének heti három órában való korlátozásával, emellett egyéb, a függőség kialakulásának megelőzését célzó követelményeket is előírtak.

Az iparágvezető Tencent növekedése elpárolgott, mivel a vállalat csupán az olyan kivénhedt fejősteheneiből akart bevételt kicsikarni, mint a Honor of Kings. A hónap elején már a korábban higgadt vezetési stílusáról elhíresült Pony Ma, a cég társalapítója is elvesztette az önuralmát, amikor a Tencent alkalmazottait – a cég renoméjára nem túlzottan ügyelve – lazsálással vádolta.

Ma kirohanása elbizonytalanította Ázsia legnagyobb közösségimédia- és videojátékcégének kiegyensúlyozott irányításához szokott iparági megfigyelőket,

akik a szokatlan megnyilvánulást a Tencent előtt álló újabb nehéz évvel magyarázták.

Ennek ellenére a novemberben tartott elemzői fórumon a vállalat egyik vezetője bizakodását fejezte ki, hogy hamarosan több, várhatóan igencsak kedveltté váló játék forgalmazására is engedélyt kapnak. Ráadásul decemberben Kína feloldotta zéró-Covid-politikáját, ami erősíti a világ második számú gazdasága 2023-ban bekövetkező fellendülésének reményét.