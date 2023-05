Már kedden délután fontos támaszt tört 371,87-nál az euró-forint, majd a kurzus a technikai szint alatt zárt. Szerdán reggel ugyan volt egy visszateszt ennél a Fibonacci-szintnél, de továbbra is erős oldalát mutatja a magyar deviza. A letörés azért érdekes, mert az Equilor elemzői szerint – technikai alapon – 365,31-ig nyitott a tér a további forinterősödés előtt.

Ráadásul most fundamentális tényezők is erősítik a forintot, amely idei legerősebb formáját mutatja.

Fotó: Shutterstock

A forintot támogató makroadatok közül a legfontosabb talán az infláció markáns lassulása. Ennek kapcsán, a Raiffeisen arra hívta fel a figyelmet elemzői kommentárjában, hogy

a forintnak jót tesz a kedvező, összességében a vártnál alacsonyabb inflációs és maginflációs adat.

Annak ellenére is, hogy elviekben a kamatvágás közelgő kezdete körüli várakozásokat is erősíti, ami a papírforma szerint azért továbbra is inkább felfelé mutató kockázat az euró-forint kurzus számára. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a jövőbeni csökkenő kamatkörnyezet hatása a kötvénypiacon, a külföldiek növekvő jelenlétével támogathatja a forintot. Ahogy ez az előző évtized nagy kamatvágási sorozatában történt, amikor

a kötvénypiacra beáramló spekulatív pénzek erősítették a magyar fizetőeszközt.

Mivel a hazai kötvénypiac nem csak régiós, de feltörekvő szinten is toronymagasan kiugró hozamokat kínál, ha elindul a kamatvágás, és a hozamgörbe teljes egészében elkezdi lekövetni, akkor ez a forint számára is erős támaszt nyújthat. A Raiffeisen ezért 400 közeléből 380-ra vágta vissza a rövid távú egyensúlyi árfolyamszintre vonatkozó euró-forint prognózisát.

Folyamatos a magyar kötvénypiacra a tőkebeáramlás, elsősorban a vonzó hozam okán

– mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: elképzelhető a májusi kamatvágás, de az inflációs adat nem mutatott annyira markáns csökkenést, ami átrendezné a piaci várakozásokat. Ez szintén a forintot erősíti most.

Az a körülmény is a forintot támogatja, hogy a hitelezés év eleji pangása miatt jelentősen csökkenhetett a piacon lévő forintmennyiség.

Az euró-forint szerdán délelőtt 370,86 közelében mozgott. A közelben, 369,72-nál húzódik egy gyengébb támasz, amely többek közt az áprilisi leszúrás szintje.