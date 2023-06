A veszteséggel zárt 2023-as üzleti év ellenére már látja a fényt az alagút végén a De la Rue, amely a bankjegyek iránti növekvő kereslet mellett a most futó üzleti évben visszatérne a nyereségtermeléshez.

Fotó: Mark Bennetts / AFP

A világ legnagyobb bankjegynyomdája 29,6 millió font adózás előtti veszteséggel fejezte be a március 25-én zárult üzleti évet A Bank of England mellett a világ számos más jegybankjának is beszállító társaság egy évvel korábban még 24,2 milliós nyereséget könyvelhetett el. Üzemi eredménye közel negyedével, 27,6 millió fontra zsugorodott, miközben bevételei hét százalékkal 349,7 millió fontra apadtak.

A De La Rue az elmúlt egy év során több profitfigyelmeztetést is adott, legutóbb, áprilisban pedig arról számolt be, hogy a bankjegyek iránti kereslet két évtizedes mélypontra esett vissza. Ez azért történhetett, mert a kormányok világszerte a pandémia idején felhalmozott bankjegykészleteiket igyekeztek felhasználni, miközben az államháztartásokra is nyomás nehezedett a megélhetési válság és a megugró infláció miatt.

Clive Vacher vezérigazgató elismerte, hogy a mostani egy „kihívásokkal teli év” volt a vállalat számára, jelenleg azonban már nem lát lényeges bizonytalansági tényezőket a társaság működésében.

Az utóbbi másfél év viszontagságait követően ugyanis már a fellendülés biztató jeleit tapasztalja a társaság, amely hitelezőivel is meg tudott egyezni az adósság átütemezéséről.

Az utóbbi néhány hónapban hozott intézkedéseink az elmúlt három évben elért alapvető üzemi fejlesztésekre építettek, és létfontosságú szerepet játszottak a vállalat stabilizálásában

– magyarázta a vállalatvezető.

A több mint 200 éves múltra visszatekintő cég a költségek megregulázása mellett nagyobb összeget fektetett a polimer bankjegyek gyártásába, a jövőben pedig még hangsúlyosabban építene az egyre nagyobb árbevételt termelő, biztonsági dokumentumokat, valamint az áruk hitelesítésére szolgáló biztonsági elemeket, például hologramokat gyártő üzletágra is.

A kedvező fejlemények ismeretében a vezetőség megerősítette idei eredményvárakozását, így a jövő március végéig tartó, 2024-es üzleti év 20 millió font körüli üzemi eredménnyel zárulhat. Az év első felében ugyanakkor még várhatóan nullszaldós lesz a cég.

A kedvező hírekre 12 százalékos raliba kezdtek a De La Rue szebb napokat is látott részvényei a londoni tőzsdén. Az év elejétől még a csütörtöki felpattanással együtt is feleződött a vállalat piaci értéke.